Жданов назвал дату, после которой РФ может ослабить наступление

Россия начинает перебрасывать войска к Северодонецку с других направлений

Жданов объяснил, когда ситуация может измениться на фронте. / Фото: Коллаж: Сегодня

После 22 июня противостояние в войне против России может немного уменьшиться. Мощность наступления в Северодонецке слабнет. А к концу июня российские солдаты могут перейти уже к позиционной войне.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в интервью Олегу Панюте в эфире проекта Пояснює Панюта на Youtube-канале Украина 24.

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По его словам, вполне возможно рассматривать период после 22 июня.

"В принципе, сегодня уменьшается, снижается активность боевых действий. Они пытаются возобновить наступление на отдельных направлениях вокруг Северодонецка, но это уже не такое мощное наступление, как было в начале прошлой недели, когда мы считали, что ситуация почти критическая для нас. И угроза окружения была очень велика", – объяснил Жданов.

Военный эксперт констатирует, что на сегодняшний день натиск спадает.

"Они начинают перебрасывать войска с других направлений. Посмотрим, к чему это приведет. Но я думаю, это будет крайняя дата, когда они будут сосредоточивать усилия. Потом, вероятнее всего, все будет переходить к позиционной войне", – сообщил он.

Путин установил дедлайн на 22 июня

По словам Жданова, это уже третий или четвертый дедлайн, который ставится российской армии на Донбассе. К этому времени Путин надеется захватить Луганскую область.

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"Это старые советские последствия или имперские замашки, когда под какую-то дату подгоняют даже войну. Это делал Советский Союз. Но мы знаем, какой ценой, количеством потерь все это доставалось", – сказал военный эксперт.

Ранее мы писали, что блицкриг России по захвату Северодонецка провалился. Однако ситуация в городе очень тяжелая.

Напомним, что 12 июня стало известно, что российские оккупанты уничтожили уже два из трех мостов, ведущих в Северодонецк. А ближайшие два-три дня будут решающими в битве за город.