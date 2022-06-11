У Сєвєродонецьку бійці ЗСУ "покришили" окупантів у ДК Хіміків

В Сєверодонецьку армія РФ зазнала величезних втрат під час проведення наради в ДК Хіміків. Кількість загиблих окупантів уточнюється. Про це в Telegram-каналі повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.
"Рашисти намагалися провести нараду в одній із будівель Сєверодонецька, але щось пішло не так, є багато загиблих. Знаємо, що навіть у вікна залітали туди гранати, снаряди. Пізніше, можливо, буде інформація, чи зможемо сказати, хто саме там у них загинув у Будинку культури Хіміків", – розповів Гайдай.
За його словами, більшу частину міста, як і раніше, контролюють російські військові. Ситуація складна, але стабільна.
Гайдай також зазначив, що окупанти не контролюють трасу "Лисичанськ-Бахмут", але обстрілюють. Цією дорогою наші військові не користуються, є інші обхідні шляхи, якими доставляється гуманітарна допомога в міста.
Вночі російські військові намагалися прорвати нашу оборону у Тошківці, бої продовжуються, найважча ситуація саме там.
Ситуація у Сєвєродонецьку
- Російські окупанти у Луганській області здійснили потужний обстріл території ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот". Під час атаки бомбосховищ уцілів, викидів хімічних речовин у навколишнє середовище не відбулося.
- Президент України Володимир Зеленський заявив , що Сєвєродонецьк залишається епіцентром протистояння на Донбасі
- Нагадаємо, увечері 7 червня радник голови ВП Олексій Арестович. заявляв , що Сєвєродонецьк не захоплений, але ЗСУ "трохи відкотилися".
- У місті відчутні втрати зазнали навіть "кадировці", які зазвичай не воюють на передньому плані. Також армія РФ підтягує "гарматне м'ясо" із мобілізаційного резерву.
- Розвідка Великобританії заявила про те, що найближчими тижнями армія РФ встановить повний контроль над Луганською областю.
- Український уряд та військові говорять про битву під Сєверодонецьком все впевненіше і, мабуть, успішно перешкоджають російським військам у важкій битві за місто.