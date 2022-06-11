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У Сєвєродонецьку бійці ЗСУ "покришили" окупантів у ДК Хіміків

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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11 червня, 12:27
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Ситуація у Сєвєродонецьку поки не змінюється, йдуть вуличні бої, окупанти контролюють більшу частину міста
Окупанти зазнають втрат у Сєвєродонецьку
Окупанти зазнають втрат у Сєвєродонецьку / Фото: Колаж: Сьогодні

В Сєверодонецьку армія РФ зазнала величезних втрат під час проведення наради в ДК Хіміків. Кількість загиблих окупантів уточнюється. Про це в Telegram-каналі повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

"Рашисти намагалися провести нараду в одній із будівель Сєверодонецька, але щось пішло не так, є багато загиблих. Знаємо, що навіть у вікна залітали туди гранати, снаряди. Пізніше, можливо, буде інформація, чи зможемо сказати, хто саме там у них загинув у Будинку культури Хіміків", – розповів Гайдай.

За його словами, більшу частину міста, як і раніше, контролюють російські військові. Ситуація складна, але стабільна.

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Гайдай також зазначив, що окупанти не контролюють трасу "Лисичанськ-Бахмут", але обстрілюють. Цією дорогою наші військові не користуються, є інші обхідні шляхи, якими доставляється гуманітарна допомога в міста.

Вночі російські військові намагалися прорвати нашу оборону у Тошківці, бої продовжуються, найважча ситуація саме там.

Ситуація у Сєвєродонецьку

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