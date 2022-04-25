РФ знайшла новий спосіб приховати реальні масштаби втрат на війні в Україні – британська розвідка

Міноборони Росії хоче контролювати виплати сім'ям військових, які загинули в Україні, щоб приховати реальні масштаби втрат.
Про це в Twitter повідомляє розвідка Великої Британії.
"Міністерство оборони Росії запропонувало, щоб компенсаційні виплати сім'ям загиблих військовослужбовців контролювалися військовими, а не цивільними чиновниками. Ймовірно, це відображає бажання приховати від місцевого населення справжні масштаби втрат Росії", – йдеться у звіті розвідки.
Втрати окупантів в Україні
Українські захисники ліквідували вже 21 900 військових РФ , знищили 2258 бойових броньованих машин та 884 танки.
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- бойових броньованих машин – 2258 од.;
- артилерійських систем – 411 од.;
- РСЗВ – 149 од.;
- засоби ППО – 69 од.;
- літаків – 181 од.;
- вертольотів – 154 од.;
- автомобільної техніки – 1566 од.;
- кораблі/катери – 8 од.;
- цистерн із ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20;
- спеціальна техніка – 28;
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Сєвєродонецькому напрямку.
Минулої доби ЗСУ в зоні проведення операції Об'єднаних сил українські військові відбили 12 атак і знищили десятки одиниць ворожої техніки , у тому числі чотири танки та літак.