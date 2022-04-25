РФ знайшла новий спосіб приховати реальні масштаби втрат на війні в Україні – британська розвідка

Військові РФ хочуть, щоб виплати родичам загиблих солдатів контролювалися ними, а не цивільними чиновниками

РФ приховує справжні дані про втрати в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Міноборони Росії хоче контролювати виплати сім'ям військових, які загинули в Україні, щоб приховати реальні масштаби втрат.

Про це в Twitter повідомляє розвідка Великої Британії.

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"Міністерство оборони Росії запропонувало, щоб компенсаційні виплати сім'ям загиблих військовослужбовців контролювалися військовими, а не цивільними чиновниками. Ймовірно, це відображає бажання приховати від місцевого населення справжні масштаби втрат Росії", – йдеться у звіті розвідки.

Втрати окупантів в Україні

Українські захисники ліквідували вже 21 900 військових РФ , знищили 2258 бойових броньованих машин та 884 танки.

бойових броньованих машин – 2258 од.;

артилерійських систем – 411 од.;

РСЗВ – 149 од.;

засоби ППО – 69 од.;

літаків – 181 од.;

вертольотів – 154 од.;

автомобільної техніки – 1566 од.;

кораблі/катери – 8 од.;

цистерн із ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20;

спеціальна техніка – 28;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Сєвєродонецькому напрямку.

Минулої доби ЗСУ в зоні проведення операції Об'єднаних сил українські військові відбили 12 атак і знищили десятки одиниць ворожої техніки , у тому числі чотири танки та літак.