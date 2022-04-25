РФ нашла новый способ скрыть реальные масштабы потерь на войне в Украине – британская разведка

Минобороны России хочет само контролировать выплаты семьям военных, которые погибли в Украине, чтобы скрыть реальные масштабы потерь.
Об этом в Twitter сообщает разведка Великобритании.
"Министерство обороны России предложило, чтобы компенсационные выплаты семьям погибших военнослужащих контролировались военными, а не гражданскими чиновниками. Вероятно, это отражает желание скрыть от местного населения истинные масштабы потерь России", – говорится в отчете разведки.
Потери оккупантов в Украине
Украинские защитники ликвидировали уже 21 900 военных РФ, уничтожили 2258 боевых бронированных машин и 884 танка.
Далее по теме
- боевых бронированных машин – 2258 ед.;
- артиллерийских систем – 411 ед.;
- РСЗО ‒ 149 ед.;
- средства ПВО – 69 ед.;
- самолетов – 181 ед.;
- вертолетов – 154 ед.;
- автомобильной техники – 1566 ед.;
- корабли/катера – 8 ед.;
- цистерн из ГСМ ‒ 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20;
- специальная техника – 28;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Северодонецком направлении.
За минувшие сутки ВСУ в зоне проведения операции Объединенных сил украинские военные отбили 12 атак и уничтожили десятки единиц вражеской техники, в том числе четыре танка и самолет.