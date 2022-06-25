Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Відступ із Сєвєродонецька 👊 Литва проти Кремля ☠ Наступ на Київ? Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

РФ з Білорусі завдала масованого ракетного удару по Десні: всі подробиці

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 червня, 10:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Серія ракетних ударів була по об'єктах військової інфраструктури в районі
По селищу у Чернігівській області РФ випустила 20 ракет
По селищу у Чернігівській області РФ випустила 20 ракет / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти з території Білорусі випустили 20 ракет по селищу Десна, яке розташоване у Чернігівській області. Про це повідомило оперативне командування "Північ" у своєму Telegram-каналі.

"Близько п'ятої години ранку Чернігівська область потрапила під масований ракетний обстріл. З території Білорусі з літаків та землі було випущено 20 ракет по селищу Десна. Відомо про руйнування об'єктів інфраструктури, попередньо без жертв. Подробиці уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Водночас у Telegram-каналі голова ОВА Чернігівської області В'ячеслав Чаус розповів подробиці обстрілу.

Реклама

"Сьогодні був недобрий ранок у Чернігівській області. Селище Десна вкотре було обстріляне ракетами. Більшість ракет було випущено, за нашою інформацією, з території Білорусі. Є руйнування інфраструктури, всі відповідні служби займаються ліквідацією наслідків. Над Черніговом також сьогодні були ракети, усі їх чули. Це говорить про те, що війна на Чернігівщині не скінчилася", – розповів він.

Також, за його словами, внаслідок удару жертв немає, але ця інформація ще уточнюється.

Телеведучий Олексій Бурлаков розповів глядачам "Україна 4.5.0." всі деталі нічного жаху: ворог завдав ракетних ударів авіацією з території Білорусі та Чорного моря.

Реклама

Ракетний обстріл 25 червня

Сьогодні вранці окупанти випустили по території України близько 40 ракет. Обстріляли Київську, Чернігівську, Житомирську області та Миколаїв.

По Житомирській області з боку Білорусі було випущено 24 ракети. Головною метою обстрілу були військові частини. Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко повідомив, що зараз є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. Один військовий загинув, один отримав поранення.

Чи будуть ще обстріли

Радник голови ОП Олексій Арестович заявляв, що всі 6 носіїв крилатих ракет Росії вишикувалися в Чорному морі і, найімовірніше, готуються до масованого запуску ракет по території України. Він зазначив, що є величезна ймовірність того, що буде завдано ракетного удару по Києву.За його словами, найнебезпечніший період буде 25-26 червня, пов'язаний він з успішними діями ЗСУ у Чорному морі.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 25 червня
1
Особовий склад 34700
Особовий склад
2
Танки 1511
Танки
3
ББМ 3645
ББМ
4
Артилерія 764
Артилерія
5
Засоби ППО 99
Засоби ППО
6
РСЗВ 241
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 184
Гелікоптери
9
БПЛА 626
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2560
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Позивний “Звір”... Михайло Завірюхін - син легендарного розвідника-героя Ігоря Завірюхина, ім’ям якого названо вулицю в Броварах. З перших днів вторгнення пішов добровольцем у ЗСУ. Загинув під Сєвєродонецьком, виконуючи бойове завдання.

Історія героя
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Нескорені
Розвідник із позивним "Кіт" та снайпер "Білка" - бійці 97-го батальйону 60-ї окремої піхотної бригади. Познайомилися після поранень на Донбасі (обидва воювали в АТО), запланували весілля, але після 24 лютого зрозуміли, що не зможуть сидіти вдома і пішли на фронт, де й повінчалися…
Історія кохання
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

21296.06

Binance Coin (BNB)

239.16

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

56.59

Theta (THETA)

1.47

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
50,00
55,00
41,91
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
41,97
-
-
57,49
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,73 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.73

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти