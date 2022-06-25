РФ з Білорусі завдала масованого ракетного удару по Десні: всі подробиці

Серія ракетних ударів була по об'єктах військової інфраструктури в районі

По селищу у Чернігівській області РФ випустила 20 ракет / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти з території Білорусі випустили 20 ракет по селищу Десна, яке розташоване у Чернігівській області. Про це повідомило оперативне командування "Північ" у своєму Telegram-каналі.

"Близько п'ятої години ранку Чернігівська область потрапила під масований ракетний обстріл. З території Білорусі з літаків та землі було випущено 20 ракет по селищу Десна. Відомо про руйнування об'єктів інфраструктури, попередньо без жертв. Подробиці уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Водночас у Telegram-каналі голова ОВА Чернігівської області В'ячеслав Чаус розповів подробиці обстрілу.

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"Сьогодні був недобрий ранок у Чернігівській області. Селище Десна вкотре було обстріляне ракетами. Більшість ракет було випущено, за нашою інформацією, з території Білорусі. Є руйнування інфраструктури, всі відповідні служби займаються ліквідацією наслідків. Над Черніговом також сьогодні були ракети, усі їх чули. Це говорить про те, що війна на Чернігівщині не скінчилася", – розповів він.

Також, за його словами, внаслідок удару жертв немає, але ця інформація ще уточнюється.

Телеведучий Олексій Бурлаков розповів глядачам "Україна 4.5.0." всі деталі нічного жаху: ворог завдав ракетних ударів авіацією з території Білорусі та Чорного моря.

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Ракетний обстріл 25 червня

Сьогодні вранці окупанти випустили по території України близько 40 ракет. Обстріляли Київську, Чернігівську, Житомирську області та Миколаїв.

По Житомирській області з боку Білорусі було випущено 24 ракети. Головною метою обстрілу були військові частини. Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко повідомив, що зараз є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. Один військовий загинув, один отримав поранення.

Чи будуть ще обстріли

Радник голови ОП Олексій Арестович заявляв, що всі 6 носіїв крилатих ракет Росії вишикувалися в Чорному морі і, найімовірніше, готуються до масованого запуску ракет по території України. Він зазначив, що є величезна ймовірність того, що буде завдано ракетного удару по Києву.За його словами, найнебезпечніший період буде 25-26 червня, пов'язаний він з успішними діями ЗСУ у Чорному морі.