РФ из Беларуси нанесла массированный ракетный удар по Десне: все подробности

Серия ракетных ударов была по объектам военной инфраструктуры в районе

По поселку в Черниговской области РФ выпустила 20 ракет / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты с территории Беларуси выпустили 20 ракет по поселку Десна, который находится в Черниговской области. Об этом сообщило оперативное командование "Север" в своем Telegram-канале.

"Около пяти часов утра Черниговская область попала под массированный ракетный обстрел. С территории Беларуси из самолетов и земли было выпущено 20 ракет по поселку Десна. Известно о разрушении объектов инфраструктуры, предварительно без жертв. Подробности уточняются", – говорится в сообщении.

В то же время в Telegram-канале глава ОВА Черниговской области Вячеслав Чаус рассказал подробности обстрела.

Реклама

"Сегодня недоброе утро в Черниговской области. Поселок Десна в очередной раз был обстрелян ракетами. Большая часть ракет была выпущена, по нашей информации, с территории Беларуси. Есть разрушения инфраструктуры, все соответствующие службы занимаются ликвидацией последствий. Над Черниговом также сегодня были ракеты, все их слышали. Это говорит о том, что война на Черниговщине не окончилась", – рассказал он.

Также, по его словам, в следствии удара жертв нет, но эта информация еще уточняется.

Телеведущий Алексей Бурлаков рассказал зрителям "Украина 4.5.0." все детали ночного ужаса: враг нанес ракетные удары авиацией с территории Беларуси и Черного моря.

Реклама

Ракетный обстрел 25 июня

Сегодня утром оккупанты выпустили по территории Украины около 40 ракет. Обстрелу подверглись Киевская, Черниговская, Житомирская области и Николаев.

По Житомирской области со стороны Беларуси было выпущено 24 ракеты. Главной целью обстрела были воинские части. Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил, что сейчас есть информация о незначительных разрушениях военной инфраструктуры. Один военный погиб, один получил ранения.

Будут ли еще обстрелы

Советник главы ОП Алексей Арестович заявлял, что все 6 носителей крылатых ракет России выстроились в Черном море и, скорее всего, готовятся к массированному запуску ракет по территории Украины. Он отметил, что есть огромная вероятность того, что будет нанесен ракетный удар по Киеву. По его словам, наиболее опасный период будет 25-26 июня, связан он с успешными действиями ВСУ в Черном море.