РФ масовано вдарила ракетами по Україні: вибухи у чотирьох областях (фото)

За ніч по території України було випущено близько 40 ракет

25 червня ворог російські військові обстріляли регіони України / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні вранці ворог випустив понад 20 ракет авіацією РФ з території Білорусі, ймовірно, з Наровлі (Гомельська область). Вибухи було чути у Київській, Чернігівській, Житомирській областях та Миколаєві. Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн".

Хронологія

05:44 Повідомляють про вибухи на Житомирщині.

05:52 Повідомляють про вибухи на Київщині та Чернігівщині.

06:00 У Києві тихо. В області працює ППО.

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Окупанти обстріляли селище Десна, яке на межі Київської та Чернігівської областей. Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус підтвердив обстріл та закликав мешканців не публікувати фото та відео прильотів. Інформація про руйнування та жертви поки що відсутня.

"Селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу. Подробиці згодом", – повідомив В'ячеслав Чаус.

Також очевидці повідомляють про понад 20 вибухів на Житомирщині.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич також повідомив, що було чути вибухи. Напередодні він закликав мешканців міста евакуюватись на безпечнішу територію.

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Вранці по всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Соцмережі повідомляють, що попередньо над Києвом збили ракету, пуск був з боку Білорусі.

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Інформація про ворожі "прильоти" уточнюється, деякі з них уже підтвердила місцева влада.

За інформацією Генштабу, за ніч окупанти випустили понад 40 ракет по території України.

Прогноз щодо обстрілів

Радник голови ОП Олексій Арестович заявляв, що всі 6 носіїв крилатих ракет Росії вишикувалися в Чорному морі і, найімовірніше, готуються до масованого запуску ракет по території України. Він зазначив, що є величезна ймовірність того, що буде завдано ракетного удару по Києву.За його словами, найнебезпечніший період буде 25-26 червня, пов'язаний він з успішними діями ЗСУ у Чорному морі.