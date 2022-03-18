Промову Путіна про нібито успіхи у війні проти України кремлівські канали перервали та замінили на концерт Газманова

Президент РФ виступив на концерті "Кримська весна" у Лужниках з нагоди анексії Криму в 2014 році

Путін виступив перед росіянами / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава Росії Володимир Путін виступив на концерті з нагоди незаконної анексії Криму в 2014 році зі зверненням до росіян. Трансляція виступу Путіна на мітингу-концерті раптово перервалася на "Росії 24". Замість промови президента канал увімкнув старі кадри з концерту з виступом Олега Газманова.

Тут є un-broadcast ending to Putins speech. pic.twitter.com/f9KuwlzMbP - Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 18, 2022

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Путін розповідав про те, що, воюючи в Україні, окупаційні війська прикривають одне одного і діють згуртовано, і що це робиться, щоб нібито "позбавити українців страждань і геноциду".

Крим "треба було витягнути з того принизливого стану, в якому він був" до 2014 року.

Потім диктатор у своєму виступі процитував Біблію та розповів про "героїзм солдатів". Незабаром трансляція з невідомих причин перервалася ще до її завершення.

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РФ не має шансів

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, прагнучи виправдати свою нерішучість, пропонує розділити простих росіян та Володимира Путіна як автора війни.

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, посилаючись на свої джерела, заявив, що Росія вже втратила у війні з Україною понад 17 тисяч солдатів.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія через напад на Україну перекреслить усі свої здобутки минулих десятиліть і повернеться в "лихі 90-ті".

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Війна Росії в Україні, 23-й день