Промову Путіна про нібито успіхи у війні проти України кремлівські канали перервали та замінили на концерт Газманова

Глава Росії Володимир Путін виступив на концерті з нагоди незаконної анексії Криму в 2014 році зі зверненням до росіян. Трансляція виступу Путіна на мітингу-концерті раптово перервалася на "Росії 24". Замість промови президента канал увімкнув старі кадри з концерту з виступом Олега Газманова.
Тут є un-broadcast ending to Putins speech. pic.twitter.com/f9KuwlzMbP- Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 18, 2022
Путін розповідав про те, що, воюючи в Україні, окупаційні війська прикривають одне одного і діють згуртовано, і що це робиться, щоб нібито "позбавити українців страждань і геноциду".
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Крим "треба було витягнути з того принизливого стану, в якому він був" до 2014 року.
Потім диктатор у своєму виступі процитував Біблію та розповів про "героїзм солдатів". Незабаром трансляція з невідомих причин перервалася ще до її завершення.
РФ не має шансів
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, прагнучи виправдати свою нерішучість, пропонує розділити простих росіян та Володимира Путіна як автора війни.
Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, посилаючись на свої джерела, заявив, що Росія вже втратила у війні з Україною понад 17 тисяч солдатів.
Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія через напад на Україну перекреслить усі свої здобутки минулих десятиліть і повернеться в "лихі 90-ті".
Війна Росії в Україні, 23-й день
- У Львові кілька ворожих ракет вдарили по авіаремонтному заводу, також були удари по території в районі Львівського аеропорту.
- У кількох містах нашої країни сьогодні вранці було чути вибухи. Зокрема, близько 6:00 у Вознесенську Миколаївської області по одному зі складів окупанти завдали авіаудару.
- Український ракетний комплекс "Стугна" потужним ударом знищив два ворожі танки.
- Президент Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. За його словами, РФ намагається залучити у війну найманців з інших країн. ЗСУ взяли в полон нових російських окупантів. Багато хто з них відмовляється повертатися в РФ, а декого там взагалі вважають уже мертвим.
- За останню добу ЗСУ завдавали нищівних ударів по військах ворога, які намагалися утримувати захоплені рубежі. Наші захисники частково знищили окупанта та зупинили просування вглиб України підрозділів 437-го навчального полку та 26-го танкового полку РФ.
- Збройні сили України ліквідували російського окупанта, який у 2014 році керував обстрілом колони українських воїнів під Іловайськом. Йдеться про Сергія Сухарєва.