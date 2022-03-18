Понад 17 тисяч: Аваков поділився даними військових втрат РФ

Ексглава МВС розповів про інсайдерську інформацію

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Росія вже втратила у війні з Україною понад 17 тисяч солдатів. Про це заявив колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, посилаючись на свої джерела.

"Інсайд — витримка з внутрішнього зведення в Росії на ранок 18 березня. Безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ – 12 814 осіб, ПВК (приватні військові компанії. – Ред.) — 4451 загиблий. Сумарні втрати — 17 26", — написав він.

Війна Росії в Україні 18 березня