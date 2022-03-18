Понад 17 тисяч: Аваков поділився даними військових втрат РФ

Росія вже втратила у війні з Україною понад 17 тисяч солдатів. Про це заявив колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, посилаючись на свої джерела.
"Інсайд — витримка з внутрішнього зведення в Росії на ранок 18 березня. Безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ – 12 814 осіб, ПВК (приватні військові компанії. – Ред.) — 4451 загиблий. Сумарні втрати — 17 26", — написав він.
Війна Росії в Україні 18 березня
- У кількох містах України сьогодні вранці були чутні вибухи.
- Президент Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. За його словами, РФ намагається залучити до війни найманців з інших країн. ЗСУ взяли в полон нових російських окупантів. Багато хто з них відмовляється повертатися до РФ, а декого там взагалі вважають уже мертвим.
- Російські окупанти зазнають втрат у війні проти України. Їх знищують як у повітрі, так і на землі. Винищувачі провели кілька повітряних боїв, вразили дві повітряні цілі, попередньо – винищувач і штурмовик ворога.
- Збройні сили України ліквідували російського окупанта, який у 2014 році керував обстрілом колони українських воїнів під Іловайськом. Йдеться про Сергія Сухарєва.
- Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив про попереднє узгодження гуманітарних коридорів на території Сумської області, а також анонсував доставлення гуманітарної допомоги в область за підтримки ООН.