Путін хотів розділити Україну на шматки — подробиці від Джерджа

Експерт розповів про змову Кремля щодо України

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін пропонував Польщі та Угорщині змову проти України, заявив голова Громадської ліги Україна-НАТО Сергій Джердж. Про це він розповів ведучим Олегу Білецькому та Катерині Федотенко в ефірі проєкту FREEДOМ на YouTube-каналі "Україна24".

Путін пропонував іншим країнам розділити Україну, і це найгірше, вважає експерт.

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"Успіху не буде, є лише програш. Думаю, починаючи війну, росіяни самі не знали, що вони хочуть наприкінці. Глобальна ідея була знищити українську державу. У нічному зверненні Путіна про початок військової операції в Україні він натякав, що за підсумком України не буде, а буде спільна держава з Росією. Адже росіяни знають, як проводити референдуми на пеньках і як цим маніпулювати", — сказав він.

Росіяни обіцяли Польщі та Угорщині, що завоюють частину України, а їм віддадуть території, що залишилися, заявив Джердж.

Добре, що поляки на це не погодилися. Росія маніпулювала у тому, що намагалася побачити у Польщі зацікавленість у деструкції в Україні. Якби в НАТО та ЄС не було єдності, Польща могла б наслідувати приклад Угорщини і не дозволити транзит допомоги до України через свою територію. Але поляки на це не пішли, у росіян все обламалося", — сказав він.

Таку позицію Польщі та Анджея Дуди зокрема Джердж називає "глибокою та мудрою". Загрози РФ вважає блефом.

"Загрози Росії повторюються, думаю, це блеф. Путін попереджав Захід, що якщо буде допомога Україні, відповідь буде негайною: всі плани підписані, всі рішення ухвалено, це така пряма загроза. Але минуло два місяці, допомога світових країн нам тільки посилилася – створено антикремлівську міжнародну коаліцію", — розповів Джердж.

До коаліції увійшло понад 40 країн, їх представляють глави Міноборони.

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"Ці країни перейшли до питання допомоги Україні, і сьогодні це відповідальність і нашої країни й міжнародної антикремлівської коаліції — протидіяти Росії", — зазначив експерт.

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