Російських солдатів залишили помирати в Україні через страх, що вони заговорять — військовий експерт

У Кремлі вирішили не рятувати своїх військовослужбовців

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Повертати додому російських солдатів, які зрозуміли безглуздість цієї війни, до Міноборони РФ не хочуть, вважає військовий експерт Леонід Поляков. Про це він розповів тележурналісту Євгену Кисельову у проекті FREEДОМ на YouTube-каналі "Україна24" .

Експерт вважає, що щодо мобілізації в Росії останнім часом з'явилися нюанси. За його словами, те, на що варто звернути увагу, це провокації у прикордонних областях, у Брянську, Білгороді та Курську.

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"Там вибухають нафтобази, нашими прикордонниками відкривається вогонь з метою спровокувати вогонь у відповідь і видати це за напад з українського боку. Тобто йде підготовка легітимації для оголошення часткової або повної мобілізації, коли рівень загрози стає "червоним", — сказав він.

За словами Полякова, також триває ідеологічна підготовка. Пропагандисти вже говорять не про спецоперацію в Україні, а про війну з НАТО на нашій території.

Третій нюанс, на який вказує експерт, той факт, що супротивник намагається просуватися не запровадженням переформованих частин, а військ приватних компаній. Регулярні війська РФ поки що не вводить: лише дві батальйонні групи ввели під Ізюм та Херсон.

На думку Полякова, йдеться про черговий перебіг російського керівництва. Очевидно, російським військам поставили завдання стримувати оборону, якщо українці перейдуть у наступ. Виводити частини з території України, на думку експерта, вже ніхто не збирається.

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"Морально-психологічний стан російських військ такий, що повертати їх до Росії ніхто не буде. У Міноборони бояться повертати їх додому", – зазначив експерт.

Всі ці люди побачили безцільність цієї війни, мародерствують, відмовляються йти в бій, дезертирують і здаються в полон. Російська армія деградувала як ефективні збройні сили, наголошує Леонід Поляков.

"Уявіть, що їх вивозять до Росії, і вони почнуть масово розповідати, чим займалися в Україні", — сказав він.

Поляков переконаний, якщо солдати, котрі воювали в Україні, почнуть говорити, проводити мобілізацію в РФ буде складніше.

"Поки що їх продовжують вбивати в Україні, у Росії проводять повну прискорену або часткову мобілізацію, залежно від обстановки, яка складеться. Мобілізовані частини в Україну не планують запроваджувати", – заявив експерт.

Поляков наполягає, що Росія вичерпує ударний потенціал. Крім того, він вважає, що якщо ситуація й надалі розвиватиметься в такому ж ключі, Росія залишиться без кадрової армії.

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"У неї вичерпався бойовий запас, тоді як Україна продовжує швидкими темпами нарощувати свої резерви та озброєння. Удар по острову Зміїний з метою знищення засобів електронної боротьби ворога – це і є прикладом застосування Україною цих нових засобів", — зазначив він.

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