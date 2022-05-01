Российских солдат оставили умирать в Украине из-за страха, что они заговорят — военный эксперт

В Кремле решили не спасать своих военнослужащих

Леонид Поляков рассказал о проблемах с ротацией в армии РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Возвращать домой российских солдат, которые поняли бессмысленность этой войны, в Минобороны РФ не хотят, считает военный эксперт Леонид Поляков. Об этом он рассказал тележурналисту Евгению Киселеву в проекте FREEДОМ на YouTube-канале "Україна24".

Эксперт считает, что относительно мобилизации в России, в последнее время появились нюансы. По его словам, то, на что стоит обратить внимание, это провокации в приграничных областях, в Брянске, Белгороде и Курске.

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"Там взрываются нефтебазы, по нашим пограничникам открывается огонь с целью спровоцировать огонь в ответ и выдать это за нападение с украинской стороны. То есть, идет подготовка легитимации для объявления частичной или полной мобилизации, когда уровень угрозы становится "красным", — сказал он.

По словам Полякова, также идет идеологическая подготовка. Пропагандисты уже говорят не о спецоперации в Украине, а о войне с НАТО на нашей территории.

Третий нюанс, на который указывает эксперт, тот факт, что противник старается продвигаться не вводом переформированных частей, а войск частных компаний. Регулярные войска РФ пока не вводит: всего две батальонных группы ввели под Изюм и Херсон.

По мнению Полякова, речь идет об очередном ходе российского руководства. Очевидно, российским войскам поставили задачу сдерживать оборону, если украинцы перейдут в наступление. Выводить воюющие части с территории Украины, по мнению эксперта, уже никто не собирается.

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"Морально-психологическое состояние российских войск таково, что возвращать их в Россию никто не будет. В Минобороны боятся возвращать их домой", — отметил эксперт.

Все эти люди увидели бесцельность этой войны, мародерствуют, отказываются идти в бой, дезертируют и сдаются в плен. Российская армия деградировала как эффективные вооруженные силы, подчеркивает Леонид Поляков.

"Представьте, что их вывозят в Россию, и они там начнут массово рассказывать, чем занимались в Украине", — сказал он.

Поляков убежден, если солдаты, воевавшие в Украине, начнут говорить, проводить мобилизацию в РФ будет сложнее.

"Пока их продолжают убивать в Украине, в России проводят полную ускоренную или частичную мобилизацию, в зависимости от обстановки, которая сложится. Мобилизованные части в Украину не планируют вводить", — заявил эксперт.

Поляков настаивает, что у России исчерпывается ударный потенциал. Кроме того, он считает, что если ситуация будет и дальше развиваться в таком же ключе, Россия останется без кадровой армии.

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"У нее исчерпался боевой запас, в то время, как Украина продолжает быстрыми темпами наращивать свои резервы и вооружение. Удар по острову Змеиный с целью уничтожения средств электронной борьбы врага – это и есть пример применения Украиной этих новых средств", — отметил он.

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