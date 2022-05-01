Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Российских солдат оставили умирать в Украине из-за страха, что они заговорят — военный эксперт

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 мая, 23:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Кремле решили не спасать своих военнослужащих
Леонид Поляков рассказал о проблемах с ротацией в армии РФ
Леонид Поляков рассказал о проблемах с ротацией в армии РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Возвращать домой российских солдат, которые поняли бессмысленность этой войны, в Минобороны РФ не хотят, считает военный эксперт Леонид Поляков. Об этом он рассказал тележурналисту Евгению Киселеву в проекте FREEДОМ на YouTube-канале "Україна24".

Эксперт считает, что относительно мобилизации в России, в последнее время появились нюансы. По его словам, то, на что стоит обратить внимание, это провокации в приграничных областях, в Брянске, Белгороде и Курске.

Реклама

"Там взрываются нефтебазы, по нашим пограничникам открывается огонь с целью спровоцировать огонь в ответ и выдать это за нападение с украинской стороны. То есть, идет подготовка легитимации для объявления частичной или полной мобилизации, когда уровень угрозы становится "красным", — сказал он.

По словам Полякова, также идет идеологическая подготовка. Пропагандисты уже говорят не о спецоперации в Украине, а о войне с НАТО на нашей территории.

Третий нюанс, на который указывает эксперт, тот факт, что противник старается продвигаться не вводом переформированных частей, а войск частных компаний. Регулярные войска РФ пока не вводит: всего две батальонных группы ввели под Изюм и Херсон.

По мнению Полякова, речь идет об очередном ходе российского руководства. Очевидно, российским войскам поставили задачу сдерживать оборону, если украинцы перейдут в наступление. Выводить воюющие части с территории Украины, по мнению эксперта, уже никто не собирается.

Реклама

"Морально-психологическое состояние российских войск таково, что возвращать их в Россию никто не будет. В Минобороны боятся возвращать их домой", — отметил эксперт.

Все эти люди увидели бесцельность этой войны, мародерствуют, отказываются идти в бой, дезертируют и сдаются в плен. Российская армия деградировала как эффективные вооруженные силы, подчеркивает Леонид Поляков.

"Представьте, что их вывозят в Россию, и они там начнут массово рассказывать, чем занимались в Украине", — сказал он.

Поляков убежден, если солдаты, воевавшие в Украине, начнут говорить, проводить мобилизацию в РФ будет сложнее.

"Пока их продолжают убивать в Украине, в России проводят полную ускоренную или частичную мобилизацию, в зависимости от обстановки, которая сложится. Мобилизованные части в Украину не планируют вводить", — заявил эксперт.

Поляков настаивает, что у России исчерпывается ударный потенциал. Кроме того, он считает, что если ситуация будет и дальше развиваться в таком же ключе, Россия останется без кадровой армии.

Реклама

"У нее исчерпался боевой запас, в то время, как Украина продолжает быстрыми темпами наращивать свои резервы и вооружение. Удар по острову Змеиный с целью уничтожения средств электронной борьбы врага – это и есть пример применения Украиной этих новых средств", — отметил он.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 1 мая
1
Личный состав 23 500
Личный состав
2
Самолеты 192
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1026
Танки
5
ББМ 2471
ББМ
6
Артиллерия 451
Артиллерия
7
Средства ПВО 80
Средства ПВО
8
РСЗО 151
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 245
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1709
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Слесаренко Александр Петрович – полковник медицинской службы ВСУ, начальник Черниговского военного госпиталя. Еще в советское время медик прошел афганскую войну, где спас сотни жизней и был неоднократно представлен к наградам. Во время бомбежек Чернигова смог организовать работу госпиталя, сам проводил операции, спасая воинов и гражданских. Награжден орденом Данилы Галицкого и "Золотой Звездой" Героя Украины.
История героя
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Герої не вмирають!

Остановил врага на блокпосте теробороны… Блоха Юрий Игоревич – младший лейтенант ВСУ (доброволец), начальник обеспечения блокпостов Баштанского батальона теробороны (Николаевщина), до войны – футбольный тренер... Вместе с побратимами остановил технику врага, вступив в бой на блокпосте. Погиб от пуль российских оккупантов. Ему было 33 года. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
36,09
40,65
-
-
-
40,56
-
-
34,02
38,59
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять