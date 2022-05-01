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Ситуація на полі бою кардинально зміниться – військовий експерт назвав терміни

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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1 травня, 21:37
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Росія не полишає надій захопити столицю України
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти не полишають надій про окупацію всієї України, вважає військовий експерт Михайло Самусь. Про це він розповів в інтерв’ю Наташі Влащенко спеціально для YouTube-каналу "Україна 24".

Михайло Самусь вважає, що росіяни можуть створювати ефект поширення "ЛДНР".

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"Проєкт "Новоросія" йде з Харкова до Придністров’я, і південь України є в цьому ключовим", — сказав він.

Тактика ворога на півдні, на переконання експерта, суттєво відрізняється від того, що ворог коїв на півночі країни, у Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших містах.

"Там була демонстрація фашистського режиму. Відбувався геноцид українського народу. На півдні України окупанти намагаються продемонструвати якусь ілюзію створення державних органів. Начебто ефективних управлінців набирають з місцевих колаборантів, намагаючись створити ілюзію формування чи то нової області, чи то республіки", — розповів Самусь.

Всі ці алгоритми відбуваються паралельно і не завжди збігаються з реальною картиною, говорить військовий експерт.

"Вони й Придністров’я хотіли б об’єднати наземним коридором з Кримом. Але для цього треба взяти Миколаїв та Одесу. Також немає перспектив "ХНР" у Херсоні без Одеси. Без неї увесь цей проєкт недієздатний", — наголосив він.

Критичним є період до 9 травня, наполягає Михайло Самусь. Підписано ленд-ліз, і за кілька тижнів ми побачимо, що українські війська диктуватимуть ситуацію на полі бою.

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"Вся ця дзеркальна "Курська битва", яка мала б відбутись на Донбасі, мала б відбутись кількома стрілами, одна стріла – з Ізюма і Волновахи, інша – із Запоріжжя і Харкова, в результаті цієї операції окупанти мали б вийти аж до Дніпра. Якщо ми говоримо про Кривий Ріг, то мета такого захоплення – це захоплення величезних територій та подальший наступ на Київ", — сказав Самусь.

На думку експерта, ворог не полишає планів окупувати українську столицю та змінити там владу.

"Це абсолютно точно, просто зараз вони не здатні, адже отримали поразку на півночі України. Питання окупації всієї України вони не знімають з порядку денного", — зазначив він.

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