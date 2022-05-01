Путин хотел разделить Украину на куски — подробности от Джерджа

Эксперт рассказал о заговоре Кремля насчет Украины

Сергей Джердж рассказал о военных планах России / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин предлагал Польше и Венгрии заговор против Украины, заявил председатель Общественной лиги Украина-НАТО Сергей Джердж. Об этом он рассказал ведущим Олегу Билецкому и Катерине Федотенко в эфире проекта FREEДОМ на YouTube-канале "Україна24".

Путин предлагал другим странам разделить Украину, и это хуже всего, счел эксперт.

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"Успеха не будет, есть только проигрыш. Думаю, начиная войну, россияне сами не знали, что они хотят, в конце концов. Глобальная идея была уничтожить украинское государство. В ночном обращении Путина о начале военной операции в Украине он намекал, что по ее итогу Украины не будет, а будет общее государство с Россией. Россияне ведь знают, как проводить референдумы на пеньках и как этим манипулировать", — сказал он.

Россияне обещали Польше и Венгрии, что завоюют часть Украины, а им отдадут оставшиеся территории, заявил Джердж.

"Хорошо, что поляки на это не согласились. Россия манипулировала в том, что пыталась увидеть в Польше заинтересованность в деструкции в Украине. Если бы в НАТО и ЕС не было единства, Польша могла бы последовать примеру Венгрии и не разрешить транзит в Украину помощи через свою территорию. Но поляки на это не пошли, у россиян все обломалось", — сказал он.

Такую позицию Польши и Анджея Дуды в частности Джердж называет "глубокой и мудрой". Угрозы РФ он считает блефом.

"Угрозы россии повторяются, думаю, это блеф. Путин предупреждал Запад, что если будет помощь Украине, ответ будет незамедлительный: все планы подписаны, все решения приняты, это такая прямая угроза. Но прошло два месяца, помощь мировых стран нам только усилилась – создана антикремлевская международная коалиция", — рассказал Джердж.

В коалицию вошло более 40 стран, их представляют главы Минобороны.

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"Эти страны перешли к вопросу помощи Украине, и сегодня это ответственность и нашей страны и международной антикремлевской коалиции – противодействовать России", — отметил эксперт.

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