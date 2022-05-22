Приземлили назавжди: ЗСУ знищили броньований літак окупантів (фото)

Воїни-зенітники Десантно-штурмових військ продемонстрували свій професіоналізм

ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 "Грач" / Фото: Колаж: Сьогодні

Львівські десантники 22 травня збили російський штурмовик Су-25 "Грач".

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України в Facebook.

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"Сьогодні в одному з районів виконання завдань, підрозділом протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ був успішно збитий російський штурмовик Су-25 "Грач". Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК "Ігла". Даний факт в черговий раз підтверджує професіоналізм воїнів-зенітників Десантно-штурмових військ Збройних Сил України", – йдеться в повідомленні.

На нижньому фотознімку зафіксовано, як палає те, що залишилося від Су-25 "Грач".

Су-25 "Грач" – броньований штурмовик, призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою, а також знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах.

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Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року, брали участь у багатьох військових конфліктах.

Генштаб озвучив втрати окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати супротивника з 24.02 до 22.05 склали:

особового складу – близько 29050 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1285 (+7) одиниць;

бойових броньованих машин – 3141 (+25) одиниця;

артилерійських систем – 599 (+3) одиниць;

РСЗВ – 201 (+0) одиниця;

засоби ППО – 93 (+0) одиниці;

літаків – 204 (+0) одиниці;

вертольотів – 170 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 470 (+8);

крилаті ракети – 107 (+3);

кораблі/катери – 13 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2194 (+16) одиниці;

спеціальна техніка – 43 (+0).

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.