Приземлили назавжди: ЗСУ знищили броньований літак окупантів (фото)

Львівські десантники 22 травня збили російський штурмовик Су-25 "Грач".
Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України в Facebook.
"Сьогодні в одному з районів виконання завдань, підрозділом протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ був успішно збитий російський штурмовик Су-25 "Грач". Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК "Ігла". Даний факт в черговий раз підтверджує професіоналізм воїнів-зенітників Десантно-штурмових військ Збройних Сил України", – йдеться в повідомленні.
На нижньому фотознімку зафіксовано, як палає те, що залишилося від Су-25 "Грач".
Су-25 "Грач" – броньований штурмовик, призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою, а також знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах.
Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року, брали участь у багатьох військових конфліктах.
Генштаб озвучив втрати окупантів
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати супротивника з 24.02 до 22.05 склали:
- особового складу – близько 29050 (+200) осіб ліквідовано;
- танків – 1285 (+7) одиниць;
- бойових броньованих машин – 3141 (+25) одиниця;
- артилерійських систем – 599 (+3) одиниць;
- РСЗВ – 201 (+0) одиниця;
- засоби ППО – 93 (+0) одиниці;
- літаків – 204 (+0) одиниці;
- вертольотів – 170 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 470 (+8);
- крилаті ракети – 107 (+3);
- кораблі/катери – 13 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2194 (+16) одиниці;
- спеціальна техніка – 43 (+0).
Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.