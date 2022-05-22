Генштаб оприлюднив нові дані втрат РФ та напрямок-"рекордсмен"

За добу ЗСУ ліквідували 200 окупантів та знищили 9 танків

Оприлюднено втрати окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку війни російського вторгнення армія РФ втратила понад 29 тисяч своїх військових. За добу ЗСУ ліквідували 200 окупантів, також було знищено 9 танків та 1 вертоліт. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.05

особового складу – близько 29 050 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1285 (+7) одиниць;

бойових броньованих машин – 3141 (+25) одиниця;

артилерійських систем – 599 (+3) одиниць;

РСЗВ – 201 (+0) одиниця;

засоби ППО – 93 (+0) одиниці;

літаків – 204 (+0) одиниці;

вертольотів – 170 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 470 (+8);

крилаті ракети – 107 (+3);

кораблі/катери – 13 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2194 (+16) одиниці;

спеціальна техніка – 43 (+0).

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", – зазначили в Генштабі.

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