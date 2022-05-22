Генштаб оприлюднив нові дані втрат РФ та напрямок-"рекордсмен"

З початку війни російського вторгнення армія РФ втратила понад 29 тисяч своїх військових. За добу ЗСУ ліквідували 200 окупантів, також було знищено 9 танків та 1 вертоліт. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.05
- особового складу – близько 29 050 (+200) осіб ліквідовано;
- танків – 1285 (+7) одиниць;
- бойових броньованих машин – 3141 (+25) одиниця;
- артилерійських систем – 599 (+3) одиниць;
- РСЗВ – 201 (+0) одиниця;
- засоби ППО – 93 (+0) одиниці;
- літаків – 204 (+0) одиниці;
- вертольотів – 170 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 470 (+8);
- крилаті ракети – 107 (+3);
- кораблі/катери – 13 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2194 (+16) одиниці;
- спеціальна техніка – 43 (+0).
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", – зазначили в Генштабі.
Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" озвучив найсвіжіші зведення Генштабу ЗСУ: дві третини чорноморського флоту РФ привели в боєздатність, ворог не припиняє обстріл мирних жителів на Донбасі, а на території Бєлгородської області росія розгорнула свої "Іскандери", щоб бити по території України.