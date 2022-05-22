Приземлили навсегда: ВСУ уничтожили бронированный самолет оккупантов (фото)

Воины-зенитчики Десантно-штурмовых войск продемонстрировали свой профессионализм

ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 "Грач" / Фото: Коллаж: Сегодня

Львовские десантники 22 мая сбили российский штурмовик Су-25 "Грач".

Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.

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"Сегодня в одном из районов выполнения задач, подразделением противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ был успешно сбит российский штурмовик Су-25 "Грач". Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен расчетом ПЗРК "Игла". Данный факт в очередной раз подтверждает профессионализм воинов-зенитчиков Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

На нижнем фотоснимке зафиксировано, как пылает то, что осталось от Су-25 "Грач".

Су-25 "Грач" – бронированный штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

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Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года, принимали участие во множестве военных конфликтов.

Генштаб озвучил потери оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 до 22.05 составили:

личного состава – около 29050 (+200) человек ликвидировано;

танков – 1285 (+7) единиц;

боевых бронированных машин – 3141 (+25) единица;

артиллерийских систем – 599 (+3) единиц;

РСЗО – 201 (+0) единица;

средства ПВО – 93 (+0) единицы;

самолетов – 204 (+0) единицы;

вертолетов – 170 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8);

крылатые ракеты – 107 (+3);

корабли/катера – 13 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2194 (+16) единицы;

специальная техника – 43 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.