Приземлили навсегда: ВСУ уничтожили бронированный самолет оккупантов (фото)

Львовские десантники 22 мая сбили российский штурмовик Су-25 "Грач".
Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.
"Сегодня в одном из районов выполнения задач, подразделением противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ был успешно сбит российский штурмовик Су-25 "Грач". Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен расчетом ПЗРК "Игла". Данный факт в очередной раз подтверждает профессионализм воинов-зенитчиков Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.
На нижнем фотоснимке зафиксировано, как пылает то, что осталось от Су-25 "Грач".
Су-25 "Грач" – бронированный штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.
Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года, принимали участие во множестве военных конфликтов.
Генштаб озвучил потери оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 до 22.05 составили:
- личного состава – около 29050 (+200) человек ликвидировано;
- танков – 1285 (+7) единиц;
- боевых бронированных машин – 3141 (+25) единица;
- артиллерийских систем – 599 (+3) единиц;
- РСЗО – 201 (+0) единица;
- средства ПВО – 93 (+0) единицы;
- самолетов – 204 (+0) единицы;
- вертолетов – 170 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8);
- крылатые ракеты – 107 (+3);
- корабли/катера – 13 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2194 (+16) единицы;
- специальная техника – 43 (+0).
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.