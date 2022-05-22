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Приземлили навсегда: ВСУ уничтожили бронированный самолет оккупантов (фото)

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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22 мая, 15:51
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Воины-зенитчики Десантно-штурмовых войск продемонстрировали свой профессионализм
ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 "Грач"
ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 "Грач" / Фото: Коллаж: Сегодня

Львовские десантники 22 мая сбили российский штурмовик Су-25 "Грач".

Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.

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"Сегодня в одном из районов выполнения задач, подразделением противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ был успешно сбит российский штурмовик Су-25 "Грач". Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен расчетом ПЗРК "Игла". Данный факт в очередной раз подтверждает профессионализм воинов-зенитчиков Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

На нижнем фотоснимке зафиксировано, как пылает то, что осталось от Су-25 "Грач".

Су-25 "Грач" – бронированный штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

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Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года, принимали участие во множестве военных конфликтов.

Генштаб озвучил потери оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 до 22.05 составили:

  • личного состава – около 29050 (+200) человек ликвидировано;
  • танков – 1285 (+7) единиц;
  • боевых бронированных машин – 3141 (+25) единица;
  • артиллерийских систем – 599 (+3) единиц;
  • РСЗО – 201 (+0) единица;
  • средства ПВО – 93 (+0) единицы;
  • самолетов – 204 (+0) единицы;
  • вертолетов – 170 (+1) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8);
  • крылатые ракеты – 107 (+3);
  • корабли/катера – 13 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2194 (+16) единицы;
  • специальная техника – 43 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:50 22 мая
1
Личный состав 29050
Личный состав
2
Самолеты 204
Самолеты
3
Вертолеты 170
Вертолеты
4
Танки 1285
Танки
5
ББМ 3141
ББМ
6
Артиллерия 599
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 201
РСЗО
9
БПЛА 470
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2194
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