Приїхали під обстрілами: прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії вже у Києві (фото)

Метою візиту є підтвердження підтримки Європейським Союзом суверенітету та незалежності України

Прем'єри зібрались у Києві для обговорення ситуації в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький разом із прем'єром Чехії Петром Фіалою та прем'єром Словенії Янезом Яншей прибули до Києва.

Про це розповів прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у Facebook.

Реклама

"Ця війна – результат жорстокого тирана, який нападає на беззахисних мирних жителів, бомбардує міста та лікарні в Україні! В результаті світ втратив почуття безпеки, а безневинні люди гинуть і втрачають все своє майно. Ми повинні якнайшвидше зупинити трагедію, що відбувається на Сході. Саме тому разом із віцепрем'єр-міністром Ярославом Качинським, прем'єр-міністрами Петром Фіалою та Янезом Яншою ми знаходимося у Києві" , – написав Моравецький.

Мета візиту – підтвердження однозначної підтримки Європейським Союзом суверенітету та незалежності України, а також надання широкого пакету підтримки української держави та суспільства.

Реклама

Зазначимо, що в Києві з 18:19 повітряна тривога і в різних районах чути постріли та вибухи, а з 20:00 почалася довга комендантська година.

Реклама

Ситуація в Україні 15 березня