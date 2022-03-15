Приїхали під обстрілами: прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії вже у Києві (фото)

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький разом із прем'єром Чехії Петром Фіалою та прем'єром Словенії Янезом Яншей прибули до Києва.
Про це розповів прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у Facebook.
"Ця війна – результат жорстокого тирана, який нападає на беззахисних мирних жителів, бомбардує міста та лікарні в Україні! В результаті світ втратив почуття безпеки, а безневинні люди гинуть і втрачають все своє майно. Ми повинні якнайшвидше зупинити трагедію, що відбувається на Сході. Саме тому разом із віцепрем'єр-міністром Ярославом Качинським, прем'єр-міністрами Петром Фіалою та Янезом Яншою ми знаходимося у Києві" , – написав Моравецький.
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Мета візиту – підтвердження однозначної підтримки Європейським Союзом суверенітету та незалежності України, а також надання широкого пакету підтримки української держави та суспільства.
Зазначимо, що в Києві з 18:19 повітряна тривога і в різних районах чути постріли та вибухи, а з 20:00 почалася довга комендантська година.
Ситуація в Україні 15 березня
- Ворог продовжує застосовувати авіацію з метою підтримки наземних угруповань та знищення військової та цивільної інфраструктури на території України. Триває формування додаткових окупаційних підрозділів для ведення бойових дій на території нашої країни.
- Більшість білоруських військових у разі наказу на перетин кордону з Україною готові скласти зброю.
- Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять уже понад 13 500 осіб особового складу. Також ЗСУ знищили 1279 броньованих машин ворога.
- Захід посилює тиск на путінських олігархів. Іспанія заарештувала шикарну яхту ціною 140 мільйонів доларів, яка належить голові держкорпорації "Ростех" Сергію Чемезову, хоча юридично судно зареєстроване на його пасербицю Анастасію Ігнатову.