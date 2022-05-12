Прориви до 5 метрів! Окупанти зганьбились із подачею води в Маріуполі

У захопленому Маріуполі російські окупанти розпочали подачу води в тестовому режимі. Вода з'явилася в районі Новоселівки та Східного. У підсумку в місті в деяких місцях сталися прориви до 5 метрів завдовжки, і їх дуже багато.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, ремонтувати та ліквідувати прориви окупанти не можуть, тому просто намагаються зменшити натиск.
"Те, про що ми попереджали, сталося. Фонтани – лише початок, далі черга за каналізаційними озерами та річками. Когнітивний дисонанс наочний. З одного боку, радієш, що в маріупольців хоч якось з’являється вода. З іншого, розумієш зворотну небезпеку. Така сучасна буденність міста", – наголосив Андрющенко.
Ситуація в Маріуполі
- Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів: владі відомо про те, що російські військові вивозять тіла загиблих жителів Маріуполя на територію Старокримського цвинтаря, де ховають їх у місцях масового поховання.
- Окупанти створили фейки про масові поховання у Мангуші, за 15 км від Маріуполя. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що росіяни почали знищувати сліди злочинів, а російська пропаганда разом з "офіційними органами ДНР" випустила серію "спростувань" про масові поховання.
- "Азов" від початку повномасштабного наступу РФ знищив, за підтвердженими даними, 1157 одиниць живої сили противника, ще 840 – за непідтвердженими даними.
- Із заводу "Азовсталь" у Маріуполі було евакуйовано понад 300 цивільних осіб, насамперед жінок та дітей. Готується другий етап евакуації, щоб вивезти поранених та медиків.
- Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Київ намагається врятувати військових, що тримають оборону "Азовсталі" в Маріуполі. Напрацьовуються дипломатичні варіанти порятунку українських захисників. До цього процесу залучено впливові країни.
- Військовий експерт Олег Жданов припустив, як далі розвиватимуться події у Маріуполі після евакуації цивільного населення з "Азовсталі".
- Українські військовослужбовці, які тримають оборону на території заводу, не можуть підтвердити, що всіх цивільних уже евакуювали. На "Азовсталі" багато завалів, люди можуть бути заблоковані.