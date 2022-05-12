Прориви до 5 метрів! Окупанти зганьбились із подачею води в Маріуполі

Усунути прориви окупанти не можуть, тому просто намагаються зменшити тиск

РФ зганьбилася з подачею води в Маріуполі. Фото: колаж "Сьогодні"

У захопленому Маріуполі російські окупанти розпочали подачу води в тестовому режимі. Вода з'явилася в районі Новоселівки та Східного. У підсумку в місті в деяких місцях сталися прориви до 5 метрів завдовжки, і їх дуже багато.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Реклама

За його словами, ремонтувати та ліквідувати прориви окупанти не можуть, тому просто намагаються зменшити натиск.

"Те, про що ми попереджали, сталося. Фонтани – лише початок, далі черга за каналізаційними озерами та річками. Когнітивний дисонанс наочний. З одного боку, радієш, що в маріупольців хоч якось з’являється вода. З іншого, розумієш зворотну небезпеку. Така сучасна буденність міста", – наголосив Андрющенко.

Ситуація в Маріуполі

Раніше ми писали: