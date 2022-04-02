"Допоможіть деблокувати тисячі дітей Маріуполя" – емоційне звернення "Азова"

2 квітня захисники міста знищили танк та ворожу піхоту

У Маріуполі залишаються жінки та діти / Колаж "Сьогодні"

Легендарний полк "Азов" продовжує опір у блокованому от уже понад місяць армією Російської Федерації Маріуполі. Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар у своєму новому відео звернувся до всіх українців із проханням продовжувати боротьбу проти окупантів, проти російського бізнесу та пропаганди для того, щоб зрештою швидше відбулася деокупація міста-героя.

Звернення

"Я закликаю всіх українців до боротьби за нашу територію, наших дітей, наше майбутнє. Я закликаю зробити все можливе, щоб до Маріуполя приїхали рятувальники зі спецтехнікою для розбирання завалів. Щоб дитина, чиє маленьке серце ще б'ється, придушене важкими бетонними плитами, була звільнена. Тому що вона ще молиться, сподівається на всіх вас – не вірить, що забули, не вірить, що не прийдуть. Дитина, яка ще живе. Яка у своєму недовгому житті не зробила нічого поганого, а любила, балувалася і хоче жити. Хіба вона винна, що малий карлик наказав своїм виродкам знищити її, що батьки загинули від виродка-пілота, який скинув бомбу на їхній будинок. Хіба цей згорток душі винен, що отруєна московською пропагандою мати російського солдата відправила свого сина вбивати громадян іншої країни. Цю дитину та тисячі інших ми просимо деблокувати. Ми боремося та продовжимо боротися, допоможіть нам боротися", – сказав у своєму зверненні Святослав Паламар.

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Обстановка

Замкомандира полку "Азов" також зазначив, що 1 квітня їм вдалося знищити два БМП противника, а сьогодні – танк та ворожу піхоту.

"38 день сліз, поту, крові та великої мужності та героїзму нашого народу. Щохвилини захисники Маріуполя перебувають на межі життя та смерті, у повній блокаді продовжують героїчну боротьбу за Україну та за своїх громадян, воюючи за кожен метр рідної землі. Ми сподіваємось на деблокаду. Знаємо, що політики та військові роблять усе можливе для цього. Віримо, що Україна має вирішення цієї ситуації. В історії нашої країни є факти героїчної перемоги наших військових. Тому потрібно перемагати, бо ми на це здатні", – резюмував Паламар.