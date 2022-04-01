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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

"Повертайтеся додому. Для вас це єдиний вихід" – "Азов" дав останній шанс окупантам

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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1 квітня, 17:51
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Російських солдатів попередили, що замість героїв вони будуть військовими злочинцями
Захисники Маріуполя чесно попередили, що тут чекає на російських солдатів / Колаж "Сьогодні"
Захисники Маріуполя чесно попередили, що тут чекає на російських солдатів / Колаж "Сьогодні"

Легендарний полк "Азов", який ось уже місяць чинить опір російським окупантам всередині заблокованого Маріуполя, звернувся до солдатів Російської Федерації. Окупанти отримали шанс на виживання.

Відеозвернення було розміщено на телеграм-каналі полку "Азов" .

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Звернення

"Звертаюся до тих, хто зі зброєю в руках прийшов на нашу землю за злочинним наказом, щоб живцем ховати себе в подарунок Вові Путіну та тарганам у його голові. Скоро цю війну визнають злочинною і пільг ніяких не буде. Буде новий Хасавюрт, де ваша ж влада, яка програла в маленькій війні, врятує тільки свої шкури, а вас – ні. Запам'ятайте, що ваші сім'ї у разі вашої загибелі не отримають нічого. Ви, у разі інвалідності, нічого не отримаєте. Нічого крім звання "військового злочинця" за забаганкою алкоголіка-командира" , – йдеться у зверненні до російських солдатів.

Представник "Азова" зазначив, що бажанням показати світові якусь нову "велику Росію" влада цієї країни лише поставила хрест на своєму майбутньому. 15 тисяч людей уже загинули, 40 тисяч – поранено і ще невідомо, скільки молодих людей ще загинуть у цій непотрібній війні.

"Ви програли ціною померлих на твоїх очах товаришів. Їх усі забудуть. Їх уже всі забули. Змусили матерів відмовитись від синів. Ви мали бути новим поколінням. Покоління майбутнього, а вас пустили під ніж просто так. Повертайтеся додому. Для вас це єдиний вихід із ситуації крім смерті та каліцтв", – дали шанс російським солдатам захисники Маріуполя.

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Обстановка у місті-герої

  • Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що для відновлення міста необхідно щонайменше 10 млрд доларів.
  • Російські війська не можуть розпочати наступальних дій на Донбасі, зокрема, на Маріуполь. Про це на брифінгу сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.
  • Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар у своєму новому відеозверненні заявив, що вони не можуть покинути Маріуполь, оскільки тут залишаться беззахисними щонайменше 100 тисяч людей, евакуацію яких блокує Росія.

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