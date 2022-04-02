"Помогите деблокировать тысячи детей Мариуполя" – эмоциональное обращение "Азова"

2 апреля защитники города уничтожили танк и вражескую пехоту

В Мариуполе остаются женщины и дети / Коллаж "Сегодня"

Легендарный полк "Азов" продолжает сопротивление в блокированном вот уже больше месяца армией Российской Федерации Мариуполе. Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь в своем новом видео обратился ко всем украинцам с просьбой продолжать борьбу против оккупантов, против российского бизнеса и пропаганды с тем, чтобы в конечном итоге быстрее произошла деокупация города-героя.

Обращение

"Я призываю всех украинцев к борьбе за нашу территорию, за наших детей, за наше будущее. Я призываю сделать все возможное, чтобы в Мариуполь приехали спасатели со спецтехникой для разбора завалов. Чтобы ребенок, чье маленькое сердечко еще бъется, придавленное тяжелыми бетонными плитами, был освобожден. Потому что он еще молится, надеется на всех вас – не верит, что забыли, не верит, что не придут. Ребенок, который еще жив. Который в своей недолгой жизни не сделал ничего плохого, а любил, баловался и хочет жить. Разве он виноват, что малый карлик дал своим выродкам приказ уничтожить его, что родители погибли от выродка-пилота, который сбросил бомбу на его дом. Разве этот сверток души виноват, что отравленная московской пропагандой мать российского солдата отправила своего сына убивать граждан другой страны. Этого ребенка и тысячи других мы просим деблокировать. Мы боремся и продолжим бороться, помогите нам бороться", – сказал в своем обращении Святослав Паламарь.

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Обстановка

Замкомандира полка "Азов" также отметил, что 1 апреля им удалось уничтожить два БМП противника, а сегодня – танк и вражескую пехоту.

"38 день слез, пота, крови и большого мужества и героизма нашего народа. Каждую минуту защитники Мариуполя прибывают на грани жизни и смерти, в полной блокаде продолжают героическую борьбу за Украину и за своих граждан, воюя за каждый метр родной земли. Мы надеемся на деблокаду. Знаем, что политики и военные делают все возможное для этого. Верим, что Украина имеет решение этой ситуации. В истории нашей страны есть факты героических побед наших военных. Поэтому необходимо побеждать, потому что мы на это способны", – резюмировал Паламарь.