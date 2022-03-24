Під приводом захисту Росії окупанти пограбували квартиру Катерини Гандзюк

Військові злочинці з російської армії обікрали квартиру української активістки Катерини Гандзюк, яка загинула 2018 року в Херсоні.
Про це повідомляє телеграм-канал "Україна-оперативно" з посиланням на слова батька Катерини.
Що відомо
"Зайшли 12 озброєних осіб, сусіди почали говорити, що вдома нікого немає, але вони однак почали виламувати двері, мовляв, це об’єкт, який загрожує російській державності", – розповів батько Катерини Віктор Гандзюк.
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Обшуки у квартирі тривали понад три години. Сусіди розповіли, що із квартири винесли кілька мішків із речами.
"Мабуть, із загиблими активістами в Україні рашисти вирішили також воювати", – так прокоментував телеграм-канал.
Обстановка у Херсоні
- Західні ЗМІ повідомили, що російські окупанти, щоб покласти край протестам у тимчасово захопленому Херсоні, планують викрадення людей та навіть планують влаштувати "великий терор".
- Депутат херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що з квітня окупанти збираються запровадити на Херсонщині обіг російських рублів.
- Злочини проти людяності постійно скоюють у Херсонській області. Днями рашисти розстріляли автомобіль, в якому їхала сім'я із дітьми. Загинули п'ятеро людей, серед них двоє дітей.
- Поки що Нова Каховка перебуває під контролем ворога, проте всередині міста російських військ немає. На жаль, у людей зараз немає можливості евакуюватися.
- Нові фашисти продовжують займатися мародерством у місті. Так, в одному з районів Херсона вони вирвали за допомогою вантажівки Z грати та пограбували магазин. Відео чергового варварства потрапило до інтернету.