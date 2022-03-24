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Під приводом захисту Росії окупанти пограбували квартиру Катерини Гандзюк

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24 березня, 21:31
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Російські солдати винесли кілька мішків з речами
Невідомо, що саме вкрали російські окупанти з дому відомої активістки / Колаж "Сьогодні"
Невідомо, що саме вкрали російські окупанти з дому відомої активістки / Колаж "Сьогодні"

Військові злочинці з російської армії обікрали квартиру української активістки Катерини Гандзюк, яка загинула 2018 року в Херсоні.

Про це повідомляє телеграм-канал "Україна-оперативно" з посиланням на слова батька Катерини.

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Що відомо

"Зайшли 12 озброєних осіб, сусіди почали говорити, що вдома нікого немає, але вони однак почали виламувати двері, мовляв, це об’єкт, який загрожує російській державності", – розповів батько Катерини Віктор Гандзюк.

Обшуки у квартирі тривали понад три години. Сусіди розповіли, що із квартири винесли кілька мішків із речами.

"Мабуть, із загиблими активістами в Україні рашисти вирішили також воювати", – так прокоментував телеграм-канал.

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Обстановка у Херсоні

  • Західні ЗМІ повідомили, що російські окупанти, щоб покласти край протестам у тимчасово захопленому Херсоні, планують викрадення людей та навіть планують влаштувати "великий терор".
  • Депутат херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що з квітня окупанти збираються запровадити на Херсонщині обіг російських рублів.
  • Злочини проти людяності постійно скоюють у Херсонській області. Днями рашисти розстріляли автомобіль, в якому їхала сім'я із дітьми. Загинули п'ятеро людей, серед них двоє дітей.
  • Поки що Нова Каховка перебуває під контролем ворога, проте всередині міста російських військ немає. На жаль, у людей зараз немає можливості евакуюватися.
  • Нові фашисти продовжують займатися мародерством у місті. Так, в одному з районів Херсона вони вирвали за допомогою вантажівки Z грати та пограбували магазин. Відео чергового варварства потрапило до інтернету.

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