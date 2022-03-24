Под предлогом защиты России оккупанты ограбили квартиру Катерины Гандзюк

Российские солдаты вынесли несколько мешков с вещами

Неизвестно, что именно украли российские оккупанты из дома известной активистки / Коллаж "Сегодня"

Военные преступники из российской армии обворовали квартиру погибшей в 2018 году украинской активистки Екатерины Гандзюк в Херсоне.

Об этом сообщает телеграм-канал "Украина-оперативно" со ссылкой на слова отца Катерины.

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Что известно

"Вошли 12 вооруженных лиц. Cоседи начали говорить, что дома никого нет, но они все равно начали выламывать двери, мол, это "объект, угрожающий российской государственности", – рассказал отец Екатерины Виктор Гандзюк.

Обыски в квартире продолжались более трех часов. Соседи рассказали, что из квартиры вынесли несколько мешков с вещами.

"По-видимому, с погибшими активистами в Украине рашисты решили воевать тоже", – так прокомментировал телеграм-канал.

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Обстановка в Херсоне