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Под предлогом защиты России оккупанты ограбили квартиру Катерины Гандзюк

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24 марта, 21:31
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Российские солдаты вынесли несколько мешков с вещами
Неизвестно, что именно украли российские оккупанты из дома известной активистки / Коллаж "Сегодня"
Неизвестно, что именно украли российские оккупанты из дома известной активистки / Коллаж "Сегодня"

Военные преступники из российской армии обворовали квартиру погибшей в 2018 году украинской активистки Екатерины Гандзюк в Херсоне.

Об этом сообщает телеграм-канал "Украина-оперативно" со ссылкой на слова отца Катерины.

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Что известно

"Вошли 12 вооруженных лиц. Cоседи начали говорить, что дома никого нет, но они все равно начали выламывать двери, мол, это "объект, угрожающий российской государственности", – рассказал отец Екатерины Виктор Гандзюк.

Обыски в квартире продолжались более трех часов. Соседи рассказали, что из квартиры вынесли несколько мешков с вещами.

"По-видимому, с погибшими активистами в Украине рашисты решили воевать тоже", – так прокомментировал телеграм-канал.

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Обстановка в Херсоне

  • Западные СМИ сообщили, что российские оккупанты, чтобы положить конец протестам во временно захваченном Херсоне, планируют похищение людей и даже планируют устроить "большой террор".
  • Депутат херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что с апреля оккупанты собираются ввести в Херсонской области в обращение российские рубли.
  • Преступления против человечности постоянно совершаются в Херсонской области. На днях рашисты расстреляли автомобиль, в котором ехала семья с детьми. Погибли пять человек, среди них двое детей.
  • Пока Новая Каховка находится под контролем врага, однако внутри города российских войск нет. К сожалению, у людей на данный момент нет возможности эвакуироваться.
  • Новые фашисты продолжают заниматься мародерством в городе. Так, в одном из районов Херсона они вырвали с помощью грузовика Z решетки и ограбили магазин. Видео очередного варварства попало в интернет.

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