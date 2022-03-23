Під Києвом у окупантів дуже складна ситуація – Денисенко

Окупант під Києвом має дуже складну ситуацію. Тому є надія на якнайшвидше завершення воєнних дій на цьому напрямку.
Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі проєкту FREEDOM.
Що відомо
"На заході столиці – міста Ірпінь, Ворзель, Буча – у росіян дуже складна ситуація. Скажемо так м'яко. Ми сьогодні протягом цілого дня чуємо артилерійські удари саме з того боку. Ми розуміємо, що наші війська працюють. На жаль, більше я не можу сказати", – розповів Денисенко в ефірі проєкту FREEDOM.
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Увечері стало відомо, що бої на цьому напрямку продовжуються.
Обстановка навколо столиці
- Вранці 23 березня Бучанська міська рада повідомила, що у Бучі, Ірпені та Гостомелі Київської області бійці ЗСУ оточили російських окупантів.
- Ще день тому були побоювання, що найближчим часом російські окупанти спробують форсувати річку Ірпінь, щоб із цього боку прорватися до Києва. Раніше окупанти зруйнували дамбу, яка була на місці впадання річки в Дніпро.
- На жаль, цей регіон став місцем масових злочинів проти людяності. 13 березня стало відомо, що в Ірпені рашисти розстріляли 51-річного кореспондента всесвітньо відомого медіа The New York Times. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов. Ще одного журналіста було поранено.
- У Київській області кілька населених пунктів через бойові дії виявилася відрізаною від світу, людям потрібен коридор для доставлення продуктів та ліків. Але окупанти його не дають.