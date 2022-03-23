Под Киевом у оккупантов очень сложная ситуация – Денисенко

Есть надежда на скорейшее освобождение Ирпеня, Бучи и Гостомеля

Денисенко осторожно говорит о перспективах пригородов Киева / Коллаж "Сегодня"

У оккупанта под Киевом очень сложная ситуация. Значит, есть надежда на скорейшее завершение военных действий на этом направлении.

Об этом сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире проекта FREEDOM.

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Что известно

"На западе столицы – города Ирпень, Ворзель, Буча – у россиян очень сложная ситуация. Скажем так мягко. Мы сегодня на протяжении целого дня слышим артиллерийские удары именно с той стороны. Мы понимаем, что наши войска работают. К сожалению, больше я не могу сказать", – рассказал Денисенко в эфире проекта FREEDOM.

Вечером стало известно, что бои в этом направлении продолжаются.

Обстановка вокруг столицы