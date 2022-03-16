Під Харковом ЗСУ розгромили батальйонно-тактичну групу окупантів (відео, фото)

Російські військові намагалися розділитися, щоб їх було важче виявити

Українські військові продовжують знищувати окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська артилерія під Харковом знищила ворожу колону – батальйонно-тактичну групу російської армії.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

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Угруповання РФ намагалося розділитись, щоб їх було важче виявити, проте від повного винищення їх це не врятувало.

Серед знищеної техніки окупантів – танки Т72, БТР, БМП-3, вантажівки з боєкомплектами та паливом.

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Ситуація в Україні 16 березня

Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Завдання щодо розгрому ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші противник не виконав. Окупанта зупинено на Миколаївському напрямку.

Вночі проти 16 березня російські окупанти обстріляли з корабля ракетами українське узбережжя поблизу села Тузли на Одещині.

У Борисполі попрощалися з полковником, який загинув у бою в Луганській області.

За 20 днів російського вторгнення сили оборони України ліквідували 10 осіб зі складу найвищого командування російських військ.

Відновлення України після війни коштуватиме понад 560 млрд доларів, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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