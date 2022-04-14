Майже 20 тисяч солдатів. Генштаб назвав втрати РФ на 14 квітня

Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

Окупанти зазнають великих втрат в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 753 танки. Також ЗСУ ліквідували близько 19 900 російських військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.04 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 19 900 осіб,

танків ‒ 753 од.,

бойових броньованих машин ‒ 1 968 од.,

артилерійських систем – 366 од.,

РСЗВ – 122 од.,

засобів ППО – 64 од.,

літаків – 160 од.,

вертольотів – 144 од.,

автомобільної техніки – 1 437 од.,

кораблі/катери – 7 од.,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 134,

спеціальної техніки – 25,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

"Там повний пи*дець": окупанти відмовляються воювати в Україні

Служба безпеки України перехопила чергову розмову російських військових, в якій окупант розповідає, як рашисти страждають від наших захисників. Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.

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"Вчера колонна шла обратно, 10 км отсюда… "Тигра" так расху*рили, что типы с "Тигра" на 4 метра повыскакивали с этой машины, нах*й. Переломы открытые, пи*дец, там смотреть невозможно было..." – кажуть окупанти.