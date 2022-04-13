Майже 20 000 солдатів та 800 танків: у Генштабі назвали втрати РФ на 13 квітня

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 739 танків. Минулої доби, 12 квітня, ЗСУ ліквідували близько 19 800 російських військових.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.04 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 19800 осіб,
- танків ‒ 739 од.
- бойових броньованих машин ‒ 1964 од.,
- артилерійських систем – 358 од.,
- РСЗВ – 115 од.,
- засоби ППО – 64 од.,
- літаків – 158 од.,
- вертольотів – 143 од.,
- автомобільної техніки – 1429 од.,
- кораблі/катери – 7 од.,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 132.
- Спеціальна техніка – 25.
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Як РФ коментує великі втрати
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що Росія зазнала значних втрат під час війни в Україні.
"Ми зазнали значних втрат військ, це величезна трагедія для нас", – сказав він.
При цьому Пєсков виправдовує вторгнення в Україну тим, що Україна вступивши до НАТО могла б напасти на Росію, щоб повернути Крим. На його думку, саме це могло б призвести до ядерної війни.
Незабаром прес-секретар Путіна пояснив свої слова про великі втрати у війні. Представник Кремля повідомив, що спирався на дані Міноборони РФ.
"Ми з вами маємо ті цифри, які публікує Міноборони. Це ж значна цифра", – сказав Пєсков.