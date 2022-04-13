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Майже 20 000 солдатів та 800 танків: у Генштабі назвали втрати РФ на 13 квітня

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13 квітня, 10:43
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Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій
Ворог втрачає свою техніку та людей
Ворог втрачає свою техніку та людей / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 739 танків. Минулої доби, 12 квітня, ЗСУ ліквідували близько 19 800 російських військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.04 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 19800 осіб,
  • танків ‒ 739 од.
  • бойових броньованих машин ‒ 1964 од.,
  • артилерійських систем – 358 од.,
  • РСЗВ – 115 од.,
  • засоби ППО – 64 од.,
  • літаків – 158 од.,
  • вертольотів – 143 од.,
  • автомобільної техніки – 1429 од.,
  • кораблі/катери – 7 од.,
  • цистерн з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 132.
  • Спеціальна техніка – 25.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Як РФ коментує великі втрати

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що Росія зазнала значних втрат під час війни в Україні.

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"Ми зазнали значних втрат військ, це величезна трагедія для нас", – сказав він.

При цьому Пєсков виправдовує вторгнення в Україну тим, що Україна вступивши до НАТО могла б напасти на Росію, щоб повернути Крим. На його думку, саме це могло б призвести до ядерної війни.

Незабаром прес-секретар Путіна пояснив свої слова про великі втрати у війні. Представник Кремля повідомив, що спирався на дані Міноборони РФ.

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"Ми з вами маємо ті цифри, які публікує Міноборони. Це ж значна цифра", – сказав Пєсков.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 9 квітня
1
Особовий склад 19600
Особовий склад
2
Літаки 157
Літаки
3
Гелікоптери 140
Гелікоптери
4
Танки 732
Танки
5
ББМ 1946
ББМ
6
Артилерія 349
Артилерія
7
Засоби ППО 63
Засоби ППО
8
РСЗВ 111
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 124
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1406
Транспорт
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Історії звитяг
Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
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Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
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