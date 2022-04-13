Почти 20 000 солдат и 800 танков: в Генштабе назвали потери РФ на 13 апреля

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 739 танков. За прошлые сутки,12 апреля, ВСУ ликвидировали около 19 800 российских военных.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.04 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 19800 человек,
- танков ‒ 739 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1964 ед,
- артиллерийских систем – 358 ед,
- РСЗО – 115 ед,
- средства ПВО – 64 ед,
- самолетов – 158 ед,
- вертолетов – 143 ед,
- автомобильной техники – 1429 ед,
- корабли/катера – 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 132.
- Специальная техника – 25.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Как РФ комментирует большие потери
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что Россия понесла значительные потери в ходе войны в Украине.
"Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас", – сказал он.
При этом Песков оправдывает вторжение в Украину тем, что Украина, вступив в НАТО, могла бы напасть на Россию, чтобы вернуть Крым. По его мнению, именно это могло бы привести к ядерной войне.
Вскоре пресс-секретарь Путина объяснился за свои слова о больших потерях в войне. Представитель Кремля сообщил, что опирался на данные Минобороны РФ.
"Мы с вами располагаем теми цифрами, которые публикует Минобороны. Это же значительная цифра", – сказал Песков.