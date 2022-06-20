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"Вони всі їдуть". Окупанти скаржаться на безвихідь в армії РФ – перехоплення

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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20 червня, 16:31
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Загарбники бунтують, пишуть відмови та мріють якнайшвидше втекти з України
Окупанти масово відмовляються воювати.
Окупанти масово відмовляються воювати. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський військовий, перебуваючи у Донецькій області, розповідає про відсутність бойового духу в армії окупантів. Також багато хто готовий вже зараз кинути все і втекти додому, не боячись навіть потрапити до в'язниці.

Про це свідчить перехоплення розмови окупантів, опубліковане радником голови МВС Антоном Геращенком.

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Загарбник скаржиться, що їм критично не вистачає людей. Через це інженерів кидають у піхоту, а ті бунтують та пишуть відмови від служби у російській армії. А потім "вони всі їдуть".

"Ну, ти прикинь їб*на в рот, ну це смішно, просто вирішили нас у піхоту, все. Нема нах*й розумієш людей. У ротах залишилося по 10-15 людей, все безвихідь ситуація, розумієш? Від просто взагалі. – Мда... Бл*...." , – розповідає росіянин.

Також окупанти висміюють своїх командирів, які звітують про укомплектованість бригад на 87%.

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"Нас тут навіть 10 не набереться з усіма", – каже російський військовий.

Він також розповідає своєму співрозмовнику, що "навіть якщо ви командирами взводів приїдете, вам нема з ким працювати, немає ні саперів, ні екіпажів, немає керівників нах*й п*здець" .

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Розвідка дізналася, на що скаржаться окупанти

Російські окупанти скаржаться на обстріл з боку ЗСУ та непрацюючу техніку. У перехопленій розмові двоє росіян обговорюють ситуацію на передовій. Один із них розповідає, що вночі потрапив під сильні обстріли з боку ЗСУ. Скаржиться на нестачу людей.

Окупанти нарікають, що троє людей змушені чергувати цілий день. Співрозмовник каже, що поблизу них стоїть танковий підрозділ, який також потрапив під обстріл.

"Один двохсотий, один трисотий. Йо… (потрапили) вночі. ДРГ зайшло. Нам показали всі. Всі розповіли. Нічого путнього немає. Щоб взяти і приїхати. Скрізь мотлох. Або їде і не стріляє, або стріляє і не їде", – скаржиться окупант.

Раніше ми писали, що російські окупанти масово відмовляються йти в атаку на позиції Збройних Сил України.

Сайт "Сегодня" писав, що російські окупанти скаржаться, що на війні в Україні у росіян не витримує психіка. У деяких військових РФ "вже їде дах". Крім того, противники зазнають величезних втрат.

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