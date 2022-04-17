Окупанти вдарили ракетами по заводу під Харковом, є загиблі

У ніч проти 17 квітня російські окупанти випустили ракети по заводу під Харковом.
Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", за минулу добу у Харкові загалом було 15 пожеж через обстріли. 2 людей загинули, 32 поранено.
У Харкові обстрілами пошкоджено 2 тисячі будівель
Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що окупанти знищили майже 2000 будівель у місті.
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"Обстріли не припиняються, йде постійне бомбардування. За цей час російські окупанти знищили 1937 об'єктів, з яких 1671 житловий будинок, 75 шкіл. Це говорить про те, що сьогодні йде цілеспрямований геноцид проти українського народу і цілеспрямований геноцид проти міста Харкова та мирних харків'ян. Є загиблі, є поранені, ситуація дуже важка", – розповів мер.