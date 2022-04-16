Окупанти знову обстріляли Харків – є загиблий та поранені

Окупанти продовжують обстрілювати Харків. Один із районів міста росіяни атакували 16 квітня близько 20:00. Внаслідок цього є загиблий.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов в ефірі загальнонаціонального марафону на українських телеканалах.
За словами міського голови, через обстріл окупантів загинув один місцевий житель. Також двоє осіб отримали поранення.
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Терехов зазначив, що обстріли російських солдатів цілеспрямовані і їхньою метою є посіяти паніку серед місцевих жителів.
Окупанти вдарили по Харкову ракетами: одна людина загинула, 18 поранено
Російські військові завдали ракетного удару в один із центральних районів Харкова. Через обстріл загинула одна людина, а також поранено 18 жителів міста. Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Наразі на місці працюють рятувальники у посиленому режимі, щоб ліквідувати наслідки.
"Прошу мешканців бути дуже обережними! Як бачимо, ворог збільшив інтенсивність атак на житлові квартали. Не нехтуйте сигналами тривоги", – йдеться у повідомленні.