На Харківщині окупанти розстріляли евакуаційний автобус – є загиблі та поранені

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни

Військові РФ продовжують обстрілювати мирне населення / Фото: Колаж: Сьогодні

Через загибель семи людей внаслідок обстрілу евакуаційних автобусів у Харківській області – розпочато розслідування.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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"14 квітня 2022 року російські військовослужбовці обстріляли евакуаційні автобуси з мирними мешканцями в смт Борова Ізюмського району. За попередніми даними, загинуло 7 осіб. Ще 27 людей отримали поранення", – йдеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Свідоцтво з Бучі: "Моїх дітей та дружину розстріляли у мене на очах"

Українські журналісти продовжують збирати свідчення звірств та тортур, які скоїли нелюди з армії путіна в окупованих містах. Сповідь Олександра Чимарьова з передмістя Києва Бучі вражає.

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Сім'я Олександра намагалася виїхати з окупованого міста, але зустрілася з російською армією. Дружина та діти Олександра загинули на його очах, а сам він залишився інвалідом.

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