На Харьковщине оккупанты расстреляли эвакуационный автобус – есть погибшие и раненные

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны

Военные РФ продолжают обстреливать мирное население / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за гибели семи человек в результате обстрела эвакуационных автобусов в Харьковской области – начато расследование.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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"14 апреля 2022 года российские военнослужащие обстреляли эвакуационные автобусы с мирными жителями в пгт Борово Изюмского района. По предварительным данным, погибли 7 человек. Еще 27 человек получили ранения", – говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Свидетельство из Бучи: "Моих детей и жену расстреляли у меня на глазах"

Украинские журналисты продолжают собирать свидетельства зверств и пыток, которые совершили изверги из армии путина в оккупированных городах. Исповедь Александра Чимарева из пригорода Киева Бучи поражает.

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Семья Александра пыталась уехать из оккупированного города, но встретилась с русской армией. Супруга и дети Александра погибли на его глазах, а сам он остался инвалидом.

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