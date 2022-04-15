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СЬОГОДНІ Війна Військовий трибунал для Росії

Свідоцтво з Бучи: "Моїх дітей і дружину розстріляли у мене на очах"

Ексклюзив
Інна Золотухіна Інна Золотухіна Провідний редактор Ірина Ярошинська
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15 квітня, 06:10
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42-річний Олександр Чикмарьов втратив дружину Маргариту та дітей: 4-річного Клима і 9-річного Матвія під час евакуації з Бучі 6 березня.
Руський мір за хвилину забра сім'ю Олександра Чикмарева: його дружину та двох дітей.
Руський мір за хвилину забра сім'ю Олександра Чикмарева: його дружину та двох дітей. / Фото: OchiUA

Українські журналісти продовжують збирати свідоцтва звірств та катуваннь, що скоїли нелюди з армії путіна в окупованих містах. Сповідь Олександра Чимарьова з передмістя Києва Бучи вражає. Сім`ч Олександра намагалася виїхати з окупованого міста, але зустрілася з російською армією. Дружина та діти Олександра загинули на його очах, особисто він залишився інвалідом.

Сім'я Олександра Чикмарарева з Бухуа була вбита на його очах
Сім'я Олександра Чикмарарева з Бухуа була вбита на його очах

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– О 8-й ранку ми з друзями двома машина виїхали з нашої вулиці. За кілька хвилин побачили БМП з літерою V, ми одразу зупинилися. І в цю мить почався обстріл впритул. Не було ніяких попереджувальних сигналів чи питань. Я вивалився з машини і скотився за дерево. Побачив, що до цього БМП під’їхала ще одна, вони перекинулися кількома словами і поїхали далі. Вони навіть не дивилися, що з людьми у розстріляній машині. Просто вистрелили і поїхали далі, навіть не подивились у наш бік. Хоча автомобілі вже загорілись… У нас машини були незатоновані, було ж видно дітей. Навіщо їм потрібні мої діти?

Дружина та діти Олександра загинули миттєво. Так само загинув його сусід – водій другої автівки Олег. Олександру в лікарні ампутували ліву ноги до коліна – кулі прошили її, бо була біля дверей.

За свідоцтвами військових кореспондентів, які об`їздили всі гарачі точки світу, найстрашніщі кадри за всі часи зараз надходять з Бучи, Гостомелю, Ірпеню.

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Проєкт ОЧІ за підтримки Християнської служби порятунке та компанії Клімчук і партнери збирає факти військових злочинів, скоєних російськими аійськами в Україні. Це є не лише сюжети, це докази для майбутнього трибуналу. Чи можна сказати – для страшного суду над агресором. Дедалі більше таких свідоцтв – на каналі OchiUA в Youtube.

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Віктор Івчук - полковник медичної служби, начальник військового госпіталю міста Маріуполь. Нині він з відважною командою медиків безперервно оперує та продовжує рятувати життя побратимів та цивільних мешканців в бомбосховищах міста-мученика. За особисту мужність та самопожертву отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
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Наші янголи-охоронці

Роман та Леонід Бутусини – солдати ЗСУ, сини добровольця з Калуського району (Прикарпаття), який у 2014-му з дружиною та 12 дітьми переїхав із російського Владивостока в Україну та пішов воювати на Донбас. У лютому 2022-го сини надійшли, як їхній батько. І загинули смертю хоробрих, спиною до спини, захищаючи один одного і країну, що стала справжнім будинком.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
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Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
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