Оккупанты ударили ракетами по заводу под Харьковом, есть погибшие

Из-за обстрелов в городе произошло много пожаров

В результате обстрелов есть погибшие, десятки людей получили ранения / Фото: Коллаж: Сегодня

В ночь на 17 апреля российские оккупанты выпустили ракеты по заводу под Харьковом.

Как сообщает корреспондент "Сегодня", за минувшие сутки в Харькове в общей сложности было 15 пожаров из-за обстрелов. 2 человека погибли, 32 ранены.

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В Харькове обстрелами повреждены 2 тысячи зданий

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что оккупанты уничтожили почти 2000 зданий в городе.