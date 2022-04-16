Оккупанты снова обстреляли Харьков – есть погибший и раненые

Мэр города Игорь Терехов заявил, что обстрелы российских солдат целенаправленны и их целью является посеять панику среди местных жителей

Оккупанты продолжают атаковать Харьков. Фото: Vot Tak TV, коллаж "Сегодня"

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков. Один из районов города россияне атаковали 16 апреля около 20:00. В результате этого есть погибший.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире общенационального марафона на украинских телеканалах.

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По словам городского головы, из-за обстрелов оккупантов погиб один местный житель. Также два человека получили ранения.

Терехов отметил, что обстрелы российских солдат целенаправленны и их целью является посеять панику среди местных жителей.

Оккупанты ударили по Харькову ракетами: один человек погиб, 18 ранены

Российские военные нанесли ракетный удар в один из центральный районов Харькова. Из-за обстрела погиб одни человек, а также получили ранение 18 жителей города. Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Сейчас на месте работают спасатели в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия.

"Прошу жителей быть очень осторожными! Как видим, враг увеличил интенсивность атак на жилые кварталы. Не пренебрегайте сигналами тревоги", – говорится в сообщении.

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