Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Оккупанты снова обстреляли Харьков – есть погибший и раненые

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 апреля, 22:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мэр города Игорь Терехов заявил, что обстрелы российских солдат целенаправленны и их целью является посеять панику среди местных жителей
Оккупанты продолжают атаковать Харьков. Фото: Vot Tak TV, коллаж "Сегодня"
Оккупанты продолжают атаковать Харьков. Фото: Vot Tak TV, коллаж "Сегодня"

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков. Один из районов города россияне атаковали 16 апреля около 20:00. В результате этого есть погибший.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире общенационального марафона на украинских телеканалах.

Реклама

По словам городского головы, из-за обстрелов оккупантов погиб один местный житель. Также два человека получили ранения.

Терехов отметил, что обстрелы российских солдат целенаправленны и их целью является посеять панику среди местных жителей.

Оккупанты ударили по Харькову ракетами: один человек погиб, 18 ранены

Российские военные нанесли ракетный удар в один из центральный районов Харькова. Из-за обстрела погиб одни человек, а также получили ранение 18 жителей города. Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Реклама

Сейчас на месте работают спасатели в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия.

"Прошу жителей быть очень осторожными! Как видим, враг увеличил интенсивность атак на жилые кварталы. Не пренебрегайте сигналами тревоги", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 16 апреля
1
Личный состав 20100
Личный состав
2
Самолеты 163
Самолеты
3
Вертолеты 145
Вертолеты
4
Танки 762
Танки
5
ББМ 1982
ББМ
6
Артиллерия 371
Артиллерия
7
Средства ПВО 66
Средства ПВО
8
РСЗО 125
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 138
БПЛА
11
Катера 8
Катера
12
Транспорт 1458
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Истории подвигов
Павел (фамилию не называем) – старший сержант, командир артиллерийского расчета, на счету которого уже около двух сотен единиц разбитой техники врага! Он один из лучших в своем деле - артиллерист-снайпер. Его точность, смелость и стальные нервы превращают смертоносное оружие врага в металлолом!
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Старший лейтенант Бондарук Виталий – офицер ВСУ, родом из Прикарпатья (с. Княжелука, Долинский район, Ивано-Франковская обл.). Погиб при обороне Киева, вступив в бой с превосходящими силами противника. Вместе со своим подразделением задержал врага, что дало возможность украинским войскам занять удобную позицию для контрнаступления. За личное мужество получил звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять