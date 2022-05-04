Окупанти вдарили по Луганщині: горять лікарня та школа

Також спалахнув торговельний центр у Сєвєродонецьку

На Луганщині вогонь охопив школу та лікарню. Фото: колаж "Сьогодні"

У Луганській області через обстріли окупантів почалися пожежі у будівлях. Так, у Лисичанську спалахнула будівля Луганського обласного медичного центру небезпечних інфекційних хвороб, а також один із навчальних закладів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"У Лисичанську полум’ям було охоплено будівлю Луганського обласного медичного центру небезпечних інфекційних хвороб та одну зі шкіл міста. У Сиротиному – єдину в населеному пункті школу. У Сєвєродонецьку – торговельний центр", – заявив Гайдай.

За його словами, тим часом на фронті ЗСУ відбито 12 атак ворога – знищено шість танків, п’ять артилерійських систем (з них 3 РСЗВ), 15 одиниць бойової броньованої техніки та дев’ять автомобілів ворога.

Крім того, підрозділи ППО збили одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Окупанти грабують лікарні на Луганщині, обладнання вивозять до Росії

Російські окупанти на захоплених територіях Луганської області грабують лікарні, вивозячи з них цінне обладнання. Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

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За словами Гайдая, історія з лікарнями – дуже показова.

"Освободітєлі" у вигляді орків приходять з величезними очима, дивляться на надсучасне обладнання, яке ми торік поставили в наші лікарні на кшталт МРТ чи КТ провідних фірм – General Electric чи ще якихось. Дійсно, дуже дороговартісне, дуже сучасне круте обладнання. Вони своє здивування не можуть якось приховати, бачать, що це щось неймовірне. А потім, через кілька днів, вони просто демонтують і відвозять собі в свою "чудову" Росію чи на окуповані території в Луганськ, де з обладнанням величезні проблеми. Ось такі "освободітєлі", – розповів він.

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