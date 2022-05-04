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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Оккупанты ударили по Луганской области: горят больница и школа

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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4 мая, 09:15
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Также загорелся торговый центр в Северодонецке
В Луганской области огонь охватил школу и больницу. Фото: коллаж "Сегодня"
В Луганской области огонь охватил школу и больницу. Фото: коллаж "Сегодня"

В Луганской области из-за обстрелов оккупантов начались пожары в зданиях. Так, в Лисичанске загорелось здание Луганского областного медицинского центра опасных инфекционных заболеваний, а также одно из учебных заведений.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"В Лисичанске пламя охватило здание Луганского областного медицинского центра опасных инфекционных заболеваний и одну из школ города. В Сиротино – единственную в населенном пункте школу. В Северодонецке – торговый центр", – заявил Гайдай.

По его словам, тем временем на фронте ВСУ отбили 12 атак врага – уничтожены шесть танков, пять артиллерийских систем (из них 3 РСЗО), 15 единиц боевой бронированной техники и девять автомобилей врага.

Кроме того, подразделения ПВО сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Оккупанты грабят больницы в Луганской области, оборудование вывозят в Россию

Российские оккупанты на захваченных территориях Луганской области грабят больницы, вывозя из них ценное оборудование. Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай в эфире проекта "Україна разом" на YouTube-канале "Україна 24".

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По словам Гайдая, история с больницами – очень показательна.

"Освободители" в виде орков приходят с огромными глазами, смотрят на сверхсовременное оборудование, которое мы в прошлом году поставили в наши больницы типа МРТ или КТ ведущих фирм – General Electric или еще каких-то. Действительно, очень дорогостоящее, очень современное крутое оборудование. Они свое удивление не могут как-то скрыть, видят, что это что-то невероятное. А потом, через пару дней, они просто демонтируют и увозят себе в свою "чудесную" Россию или на оккупированные территории в Луганск, где с оборудованием огромные проблемы. Вот такие "освободители", – рассказал он.

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