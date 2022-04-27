Окупанти вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці (фото)

Росіяни двічі вдарили по Авдіївці фосфорними снарядами. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.
Перший удар стався вчора ввечері у районі коксохімічного заводу, а сьогодні вранці був ще один у центрі міста. Внаслідок цих обстрілів у місті спалахнуло кілька пожеж.
Слідом за другим обстрілом росіяни завдали по Авдіївці авіаудар – потрапили у багатоповерхівку. Відомо щонайменше про одного пораненого.
Далі по темі
Крім того, Збройні сили України відбили спробу прориву російських військ на цьому напрямку, повідомили в Донецькій ОВА.