Російські окупанти цинічно розбомбили найкращі виші Харкова (фото)

У Харкові внаслідок ворожих обстрілів зруйновано найкращі виші

У Харкові російські військові розбомбили багато навчальних закладів / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові, обстрілюючи Харків, зруйнували не лише інфраструктуру міста та будинки мирних жителів, а також розбомбили багато навчальних закладів, які були гордістю України.

Про це повідомив у Telegram-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"На фото – найкращі виші нашої області та України. Але це лише приміщення, які цинічно зруйнували російські окупанти. Стіни – відбудуємо. А статус студентської столиці та наш науковий потенціал ми обов'язково збережемо!" – написав він.

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У місті зруйновано будівлю Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України.

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Багато будівель реконструкції не підлягають, але замість них з'являться нові та сучасні.

Крім того, в результаті обстрілів з боку російських окупантів будівлі Харківського національного університету імені Каразіна повністю зруйновані. Виші перенесуть у безпечніше місце. У будівлі практично нічого не вціліло. Вибито вікна, двері, зруйновано навчальні класи. Цей корпус вже непридатний для навчання.

Окупанти не припиняють обстріл Харкова з повітря та землі, знищуючи його критичну інфраструктуру та житловий фонд. У місті зруйновано майже третину житлових будинків.