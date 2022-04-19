Окупанти вбили понад 1000 цивільних осіб у Київській області

Трупи мирних людей знаходять також жителі області, які повертаються додому

Окупанти вбивали мирних жителів у Київській області / Колаж "Сьогодні"

Понад 1000 цивільних осіб загинули через російських окупантів у Київській області. Більшість людей військові РФ застрелили. Тіла загиблих і досі знаходять на території області.

Про це повідомляє глава поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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"На Київщині внаслідок російської агресії загинуло вже понад 1000 цивільних осіб", – каже Андрій Нєбитов.

Лише у Бучі виявили понад 420 тіл. Трупи знаходять люди, які повертаються додому в область.

"За добу правоохоронці провели огляд та доставили у морги Київської області тіла 48 людей", – каже Андрій Нєбитов.

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Також за квітень вже було 12 випадків, коли люди травмувалися та помирали через вибухонебезпечні предмети, які залишили окупанти.

Жителі Києва почали масово повертатися додому

На в'їзді в Київутворилися черги. Все через те, що щодня у столицю повертається до 50 тисяч жителів, які виїхали з міста у перші дні вторгнення Росії.

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"Щодня повертається велика кількість. Ми бачимо це по чергах на в'їзд до Києва. Якщо говорити про цифри, то це 40-50 тисяч людей щодня", – каже перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Через масове повернення киян у місті виникають проблеми з транспортом. Також у столиці зводять оборонні споруди та блокпости, що ускладнює пересування.

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