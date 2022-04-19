Окупанти вбили понад 1000 цивільних осіб у Київській області

Понад 1000 цивільних осіб загинули через російських окупантів у Київській області. Більшість людей військові РФ застрелили. Тіла загиблих і досі знаходять на території області.
Про це повідомляє глава поліції Київської області Андрій Нєбитов.
"На Київщині внаслідок російської агресії загинуло вже понад 1000 цивільних осіб", – каже Андрій Нєбитов.
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Лише у Бучі виявили понад 420 тіл. Трупи знаходять люди, які повертаються додому в область.
"За добу правоохоронці провели огляд та доставили у морги Київської області тіла 48 людей", – каже Андрій Нєбитов.
Також за квітень вже було 12 випадків, коли люди травмувалися та помирали через вибухонебезпечні предмети, які залишили окупанти.
Жителі Києва почали масово повертатися додому
На в'їзді в Київутворилися черги. Все через те, що щодня у столицю повертається до 50 тисяч жителів, які виїхали з міста у перші дні вторгнення Росії.
"Щодня повертається велика кількість. Ми бачимо це по чергах на в'їзд до Києва. Якщо говорити про цифри, то це 40-50 тисяч людей щодня", – каже перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Через масове повернення киян у місті виникають проблеми з транспортом. Також у столиці зводять оборонні споруди та блокпости, що ускладнює пересування.
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