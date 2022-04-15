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Ніякої дружби з Москвою – як перейменували сквер у Києві

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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15 квітня, 16:17
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У столиці ще є десятки вулиць та об'єктів із назвами, пов'язаними з агресором, які хочуть перейменувати
Кличко розповів про зміну назви скверу
Кличко розповів про зміну назви скверу / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що 15 квітня подав проєкт рішення про перейменування скверу "дружби Києва та Москви" на сквер "Героїв Маріуполя". Рішення вже отримало підтримку депутатів Київради. Сквер розташований у Голосіївському районі, на вулиці Якубовського (на Теремках).

Про це йдеться у дописі Кличка у Facebook.

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"Пам'ятний знак так званій "дружбі", що стояв у сквері, демонтували минулого року. Тепер зелена зона отримала нову назву. І це важливо!" – написав Кличко.

Депутати Київради підтримали спрощення процедури ухвалення управлінських рішень в умовах воєнного стану. Зокрема це стосується спрощення процедури при відзначенні, нагородженні українських героїв і волонтерів та процедури найменувань об’єктів міста.

"Київрада ухвалила низку перейменуваннь міських об’єктів, проєкти рішень щодо яких вже були підготовлені та пройшли необхідні процедури. В Києві ще є десятки вулиць і об’єктів із назвами, пов'язаними з агресором. Їх перейменування – актуальне. Тому ми випрацююємо нові назви, які будуть носити ці вулиці, проспекти, станції метро та інші об'єкти. На ці процедури ми виділили час до 9 травня. Опрацюємо пакетом і ухвалимо комплексне рішення на засіданні Київради", – зазначив Кличко.

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В Івано-Франківську перейменували 25 вулиць

В Івано-Франківську вирішили перейменувати кілька десятків вулиць, названих на вшанування культурних, політичних та наукових діячів Росії. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, перейменували:

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  • Вулицю Гаркуші на вулицю Михайла Мулика
  • Вулицю Добролюбова на вулицю Героїв Волновахи
  • Вулицю Достоєвського на вулицю Героїв Чернігова
  • Вулицю Лермонтова на вулицю Героїв Маріуполя
  • Вулицю Менделеєва на вулицю Героїв Попасної
  • Вулицю Некрасова на вулицю Героїв Охтирки
  • Вулицю Сєченова на вулицю Героїв Миколаєва
  • Вулицю Ушинського на вулицю Героїв Херсона
  • Вулицю Чехова на вулицю Героїв Харкова
  • Вулицю Герцена на вулицю Володимира Малкоша
  • Вулицю Чайковського на вулицю Василя Сліпака
  • Вулицю Докучаєва на вулицю Євстахія Джанджаласа
  • Вулицю Короленка на вулицю Віри Левицької
  • Вулицю Макаренка на вулицю Олекси Гірника
  • Вулицю Огарьова на вулицю Мирослава Лущака
  • Вулицю Руднєва на вулицю Святослава Пахолківа
  • Вулицю Пржевальського на вулицю Теофіла Бедріва
  • Вулицю Ціолковського на вулицю Івана Федика
  • Вулицю Академіка Сахарова на вулицю Української Перемоги
  • Вулицю Данилевського на вулицю Степана Бурдина
  • Вулицю Ковалевської на вулицю Пластову
  • Вулицю Толстого на вулицю Героїв Києва
  • Вулицю Глінки на вулицю Олександра Тисовського
  • Вулицю Рєпіна на вулицю Миколи Арсенича-Березовського
  • Провулок Червоний на вулицю Осипа Назарука

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