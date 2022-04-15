Київську область можуть знову обстрілювати ракетами – Павлюк

Киянам рекомендують відкласти повернення до столиці

Павлюк стверджує, що в області залишається небезпека для цивільного населення / Колаж "Сьогодні"

Російські військові нанесли по Київської областісьогодні, 15 квітня, три ракетні удари. Також можливі повторні атаки та загрози цивільним.

Про це повідомляє голова Київської ОВ Олександр Павлюк, пише Українська правда.

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"Лише сьогодні було завдано трьох ракетних ударів по об'єктах у Київській області. Ми не виключаємо можливість повторних ударів по будь-яких об'єктах", – каже глава ОВА.

Киянам рекомендують відкласти повернення до столиці "на більш спокійні часи".

"Ми повторювали і повторюємо, що залишається небезпека для цивільного населення. Як небезпека повернення ударних угруповань у напрямку Києва, до якої ми готуємося, так і небезпека замінованих деоккупованих територій, так і можливість нанесення ракетних ударів по об'єктах як у Києві, так і по всій Україні" , – зазначив Олександр Павлюк.

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Жителі Києва почали масово повертатися додому

На в'їзді до Києваутворилися черги. Все через те, що щодня до столиці повертається до 50 тисяч жителів, які виїхали з міста у перші дні вторгнення Росії.

"Щодня повертається велика кількість. Ми бачимо це по чергах на в'їзд до Києва. Якщо говорити про цифри, то це 40-50 тисяч людей щодня", – каже перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Через масове повернення киян у місті виникають проблеми з транспортом. Також у столиці зводяться оборонні споруди та блокпости, що ускладнює пересування.

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