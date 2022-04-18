На Київщину відправили гуманітарну допомогу: що зібрали для людей

Розповідаємо, як українцям допомагають вижити під час війни

Для Київської області зібрали ще одну партію продуктових наборів / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Київська область отримає додаткові 2 тисячі продуктових наборів, які розповсюдать серед мешканців регіону. Гуманітарну допомогу для людей передав Фонд Ріната Ахметова.

У партії наборів є наступні продукти:

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згущене молоко;

борошно;

макарони;

цукор;

пшенична крупа;

консервоване тушковане м‘ясо.

Фонд Ріната Ахметова допомогає мешканцям Київської області із перших днів війни. За цей час набори виживання вже отримали понад 10,5 тисяч людей.

А всього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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"Голоса Мирних"

Відомий український журналіст та ведучий соціального ток-шоу "Говорить Україна" Олексій Суханов став амбасадором музею пам’яті "Голоси Мирних".

Музей заснували завдяки підтримці Фонду Ріната Ахметова. Проект збирає збирає свідчення цивільного населення, досвід кожної мирної людини про трагічні події війни, яку Росія розв’язала проти України.

Суханов закликав українців долучитися до проекту та розповісти про свій пережитий досвід.

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"Сьогодні" також писали про найвідоміший благодійний фонд України, і розповідали, на яке житло можуть розраховувати люди, що втратили будинки через війну, і коли це станеться.