Порятунок життів триває: де українці отримали найважливіші продуктові набори

Розповідаємо, завдяки чому у Донецькій області сформовано стратегічний запас продуктових наборів

В якому місті мешканці отримали спеціальні продуктові набори / Фото: Колаж: Сьогодні

В Авдіївці, Донецької області завершилася роздача першої партії гуманітарної допомоги, яку нещодавно передали місту. Всього авдіївчани отримали 6 тисяч продуктових наборів.

Роздачу рятівних наборів здійснював проект "Рятуємо життя", який фінансують "Метінвест" і ДТЕК, що входять до групи SCM, у координації з Фондом Ріната Ахметова.

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Набори передали соціально незахищеним категоріям населення, зокрема Їх передали соціально незахищеним категоріям населення: одиноким матерям, дітям з інвалідністю, багатодітним сім’ям, а також тим, хто не може евакуюватися.

Крім цього, було сформовано стратегічний запас продуктових наборів для мешканців міста, саме завдяки гуманітарній допомозі від ініціативи.

Продуктові набори збирали виходячи и з рекомендацій ВООЗ, тож вони мають високу енергетичну цінність. Туди входять:

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макарони;

борошно;

крупи;

олія;

консерви;

цукор;

згущене молоко.

За словами голови військово-цивільної адміністрації Авдіївки Віталія Барабаша, проект допоможе людям пережити гуманітарну катастрофу в регіоні, спричинену війною росіян проти України.

"Люди були змушені покинути рідне місто через російську агресію. Багато з них втратили домівки та рідних. Допомога таким людям – наше головне завдання. А всі зруйновані будинки ми обов'язково відбудуємо після нашої перемоги", – підкреслив очільник міста.

"Голоса Мирних"

Раніше український журналіст та ведучий соціального ток-шоу "Говорить Україна" Олексій Суханов став амбасадором музею пам’яті "Голоси Мирних".

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Заснований Фондом Ріната Ахметова онлайн-музей пам’яті збирає свідчення цивільного населення, досвід кожної мирної людини про трагічні події війни, яку Росія розв’язала проти України.

Суханов закликав українців ділитися своїми історіям, щоб кожна з них була почута та задокументована.

"Сьогодні" також писали, який благодійний фонд став найвідомішим в Україні і розповідали, на яке житло можуть розраховувати люди, що втратили будинки через війну, і коли це станеться.