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СЕГОДНЯ Война Жизнь в военное время

Спасение жизней продолжается: где украинцы получили важнейшие продуктовые наборы

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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18 апреля, 15:25
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Рассказываем, благодаря чему в Донецкой области сформирован стратегический запас продуктовых наборов
В каком городе жители получили специальные продуктовые наборы
В каком городе жители получили специальные продуктовые наборы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Авдеевке Донецкой области завершилась раздача первой партии гуманитарной помощи, которую недавно передали городу. Всего авдиевчане получили 6 тысяч продуктовых наборов.

Раздачу спасительных наборов осуществлял проект "Спасаем жизнь", финансируемый "Метинвестом" и ДТЭК, входящими в группу SCM, в координации с Фондом Рината Ахметова.

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Наборы передали социально незащищенным категориям населения, в частности, их передали социально незащищенным категориям населения: одиноким матерям, детям с инвалидностью, многодетным семьям, а также тем, кто не может эвакуироваться.

Кроме того, был сформирован стратегический запас продуктовых наборов для жителей города, благодаря гуманитарной помощи от инициативы.

Продуктовые наборы собирали исходя из рекомендаций ВОЗ, поэтому они имеют высокую энергетическую ценность. Туда входят:

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  • макароны;
  • мука;
  • крупы;
  • растительное масло;
  • консервы;
  • сахар;
  • сгущенка.

По словам главы военно-гражданской администрации Авдеевки Виталия Барабаша, проект поможет людям пережить гуманитарную катастрофу в регионе, вызванную войной россиян против Украины

"Люди были вынуждены покинуть родной город из-за российской агрессии. Многие потеряли дома и родных. Помощь таким людям – наша главная задача. А все разрушенные дома мы обязательно отстроим после нашей победы", – подчеркнул глава города.

"Голоса Мирных"

Ранее украинский журналист и ведущий социального ток-шоу "Говорит Украина" Алексей Суханов стал амбасадором музея памяти "Голоса Мирных".

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Основанный Фондом Рината Ахметова онлайн-музей памяти собирает свидетельства гражданского населения, опыт каждого мирного человека о трагических событиях войны, которую Россия развязала против Украины.

Суханов призвал украинцев делиться своими историями, чтобы каждая из них была услышана и задокументирована.

"Сегодня" также писали, какой благотворительный фонд стал самым известным в Украине и рассказывали, на какое жилье могут рассчитывать люди, что потеряли дома из-за войны, и когда это произойдет.

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