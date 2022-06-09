Окупанти стягують танки у Запорізьку область

Загарбники розгорнули кілька десятків бронемашин

Окупанти перекидають танки/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Запорізькій області в населеному пункті Василівка російські окупанти розгорнули до 30 танків Т-62.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони полковник Олександр Мотузяник.

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"На Запорізькому напрямку російський агресор нарощує систему вогню. Зокрема, у районі Василівки (35 км на південь від Запоріжжя) розгорнуто до 30 ворожих танків Т-62 як довготривалі вогневі точки", — сказав Мотузяник.

Загарбники накрили вогнем Сумську область

У середу, 8 червня, окупанти завдали ударів по Сумській області. У районі села Катеринівка увечері були зафіксовані вибухи. Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

За попередніми даними, обстріл вівся з мінометів. Всього зафіксовано 14 вибухів.

"З 21:00 до 21:15 було зафіксовано 14 вибухів у напрямку села Катеринівка Сумської області, попередньо обстріл вівся з міномета", — йдеться в повідомленні.

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