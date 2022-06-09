Оккупанты стягивают танки в Запорожскую область

Захватчики развернули несколько десятков бронемашин

Оккупанты перебрасывают танки/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Запорожской области в населенном пункте Васильевка российские оккупанты развернули до 30 танков Т-62.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны полковник Александр Мотузяник.

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"На Запорожском направлении российский агрессор наращивает систему огня. В частности, в районе Васильевки (35 км на юг от Запорожья) развернуто до 30 вражеских танков Т-62 как долговременные огневые точки", — сказал Мотузяник.

Захватчики накрыли огнем Сумскую область

В среду, 8 июня, оккупанты нанесли удары по Сумской области. В районе села Катериновка вечером были зафиксированы взрывы. Об этом сообщает оперативное командование "Север".

По предварительным данным, обстрел велся из минометов. Всего зафиксировано 14 взрывов.

"С 21:00 до 21:15 было зафиксировано 14 взрывов в направлении села Катериновка Сумской области, предварительно обстрел велся из миномета", — говорится в сообщении.

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